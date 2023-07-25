Страви, які передавалися роками: стародавні лемківські рецепти
25 липня 2023, 14:03Читать новость на русском
В українській кухні є багато цікавих рецептів з різних регіонів країни. Сьогодні ми познайомимо вас із лемківською кухнею.
24 канал підготував три рецепти лемківської кухні, які точно зможе приготувати кожен. Ми навчимо вас як подати деруни в горщиках, поділимося рецептом смажених пиріжків та лемківських фучок з квашеної капусти.
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Фучки – традиційна лемківська страва, як оладки
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 250 грамів квашеної капусти;
– 200 грамів борошна;
– 250 грамів молока;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 курячих яйця;
– сіль;
– половина чайної ложки цукру;
– ¼ чайної ложки соди;
– олія.
Приготування:
- У мисці з'єднуємо курячі яйця, сіль, цукор і добре збиваємо. Борошно просіюємо в окремий посуд, додаємо соду. Змішуємо все з яйцями.
- Маса вийде дуже густа, тому потрібно вливати молоко частинами та помішувати, щоб досягти однорідності.
- Квашену капусту покладіть у друшляк і дайте стекти рідині, потім трохи відіжміть, щоб прибрати вологу. Цибулю нарізаємо дрібними шматочками.
- Додаємо капусту і цибулю в готове тісто. Ретельно перемішуємо та даємо постояти 10 – 20 хвилин.
- Розігріваємо сковороду з олією на помірному вогні. Фучки викладаємо на сковороду ложкою і смажимо золотистого кольору з двох сторін.
- Викладаємо все на тарілку і подаємо зі сметаною чи грибним соусом. Зверху можна посипати зеленню.
Смачного!
Бандуряники – смачніші за деруни
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів картоплі;
– 2 ріпчасті цибулі;
– 1 сире куряче яйце;
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 250 грамів грибів;
– 150 грамів сметани;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– улюблена зелень для подачі.
Приготування:
- Одну цибулю та картоплю натріть на тертці. Частину картоплі бажано терти на дрібній тертці та частину на більш крупній — для різної фракції. Додаємо яйце та пшеничне борошно, трішки солі, чорного меленого перцю.
- Формуємо деруни та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.
- Готові бандуряники (деруни) складаємо в посуд, в якому можна запікати.
- Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями і смажимо на тій самій сковорідці.
- Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3 – 4 хвилини додаємо вичавлений часник, солимо та перчимо. Смажимо до рум'яності.
- Наприкінці додаємо сметану і трішки (100 грамів) води. Через хвилину знімаємо з вогню.
- Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, натираємо сиром і запікаємо 10 – 15 хвилин в духовці при 180 градусах.
Смачного!
Пиріжки, смажені з начинкою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів кефіру або домашнього кислого молока;
– 50 грамів свіжих дріжджів;
– 1 ложка соди;
– 1 куряче яйце;
– борошно;
– олія.
Для начинки:
– картопля або домашній сир.
Приготування:
- У великій мисці замішуємо тісто, як на вареники. Борошна потрібно додавати стільки, скільки забере тісто.
- Для начинки можете обирати відварену картоплю, квасолю тушковану з овочами, кисломолочний домашній сир або сливки чи вишні.
- Розкачуємо тісто, формуємо малі пляцки, викладаємо начинку і защипаємо пиріжки.
- Смажимо їх на сковорідці з розігрітою олією, як котлети, обертаючи.
- Перекладаємо на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати хрумкі огірки на зиму із зернами гірчиці.