Страви, які передавалися роками: стародавні лемківські рецепти

В українській кухні є багато цікавих рецептів з різних регіонів країни. Сьогодні ми познайомимо вас із лемківською кухнею.

24 канал підготував три рецепти лемківської кухні, які точно зможе приготувати кожен. Ми навчимо вас як подати деруни в горщиках, поділимося рецептом смажених пиріжків та лемківських фучок з квашеної капусти.

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Фучки – традиційна лемківська страва, як оладки

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 250 грамів квашеної капусти;– 200 грамів борошна;– 250 грамів молока;– 1 ріпчаста цибуля;– 3 курячих яйця;– сіль;– половина чайної ложки цукру;– ¼ чайної ложки соди;– олія.

Приготування:

У мисці з'єднуємо курячі яйця, сіль, цукор і добре збиваємо. Борошно просіюємо в окремий посуд, додаємо соду. Змішуємо все з яйцями.

Маса вийде дуже густа, тому потрібно вливати молоко частинами та помішувати, щоб досягти однорідності.

Квашену капусту покладіть у друшляк і дайте стекти рідині, потім трохи відіжміть, щоб прибрати вологу. Цибулю нарізаємо дрібними шматочками.

Додаємо капусту і цибулю в готове тісто. Ретельно перемішуємо та даємо постояти 10 – 20 хвилин.

Розігріваємо сковороду з олією на помірному вогні. Фучки викладаємо на сковороду ложкою і смажимо золотистого кольору з двох сторін.

Викладаємо все на тарілку і подаємо зі сметаною чи грибним соусом. Зверху можна посипати зеленню.

Смачного!

Бандуряники – смачніші за деруни

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 500 грамів картоплі;– 2 ріпчасті цибулі;– 1 сире куряче яйце;– 3 столові ложки пшеничного борошна;– 250 грамів грибів;– 150 грамів сметани;– 2 зубчики часнику;– 100 грамів твердого сиру;– сіль;– чорний мелений перець;– улюблена зелень для подачі.

Приготування:

Одну цибулю та картоплю натріть на тертці. Частину картоплі бажано терти на дрібній тертці та частину на більш крупній — для різної фракції. Додаємо яйце та пшеничне борошно, трішки солі, чорного меленого перцю.

Формуємо деруни та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.

Готові бандуряники (деруни) складаємо в посуд, в якому можна запікати.

Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями і смажимо на тій самій сковорідці.

Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3 – 4 хвилини додаємо вичавлений часник, солимо та перчимо. Смажимо до рум'яності.

Наприкінці додаємо сметану і трішки (100 грамів) води. Через хвилину знімаємо з вогню.

Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, натираємо сиром і запікаємо 10 – 15 хвилин в духовці при 180 градусах.

Смачного!

Пиріжки, смажені з начинкою

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 500 грамів кефіру або домашнього кислого молока;– 50 грамів свіжих дріжджів;– 1 ложка соди;– 1 куряче яйце;– борошно;– олія.– картопля або домашній сир.

Приготування:

У великій мисці замішуємо тісто, як на вареники. Борошна потрібно додавати стільки, скільки забере тісто.

Для начинки можете обирати відварену картоплю, квасолю тушковану з овочами, кисломолочний домашній сир або сливки чи вишні.

Розкачуємо тісто, формуємо малі пляцки, викладаємо начинку і защипаємо пиріжки.

Смажимо їх на сковорідці з розігрітою олією, як котлети, обертаючи.

Перекладаємо на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру.

Смачного!

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