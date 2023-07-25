Серед найпопулярніших консервацій на зиму, ми часто закручуємо помідори, салати та огірки. Існує багато варіант огірочків, але цей особливий.

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Хрумкі огірки із пікантними нотками, які додають зерна гірчиці – відмінна закуска як до буденного столу, так і до святкового. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.

Рецепт огірків із зернами гірчиці

  • Час: 2 години
  • Порції: 3 – 4

Приготування:

  • Свіжі огірки заливаємо водою на кілька годин. Ретельно миємо та обрізаємо кінчики.
  • У кожну банку викладаємо на дно суцвіття кропу, кілька розрізаних зубчиків часнику. Зверху викладаємо огірочки – щільно.
  • Для маринаду з'єднуємо в каструлі воду, цукор, оцет, сіль та лавровий лист. Доводимо до кипіння, аби всі інгредієнти розчинилися. Заливаємо гарячим маринадом огірки та накриваємо кришками.
  • На дно великої каструлі викладаємо кухонний рушник, зверху банки з огірками.Заливаємо все гарячою водою так, аби вона не діставала горловини банок. Стерилізуємо огірки 10 хвилин з моменту закипання.
  • Виймаємо огірки в банках та щільно докручуємо кришки. Охолоджуємо огірки при кімнатній температурі.

Смачного!