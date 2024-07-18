Таємниця найкращих кухарів світу: чи треба замочувати рис перед варінням

Здається, що готувати рис зовсім не важко. Проте навіть в цьому процесі є свої нюанси.

Зокрема, хтось думає, що його треба замочувати. Що це дає, розповідаємо далі.

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Чи треба замочувати рис перед приготуванням

Часто на упаковці з рисом можна побачити фразу, що його потрібно промивати перед варінням, поки вода не стане прозорою.

Проте, наприклад, для приготування плову краще дотримуватися іншого рецепта і не промивати рис, а відразу ж замочити його на 1,5 – 4 години. Час залежить від сорту рису.

При цьому воду необхідно гарненько посолити. Хитрість полягає в тому, що замочувати рис потрібно в теплій воді. Температура має становити 60 – 62 градуси.

Солона гаряча вода найкраще вимиває крохмаль з рису. Тому страва вийде розсипчастою і смачною.



Рис можна замочувати перед варінням / Фото Unsplash

Вимити крохмальну пудру можна і в холодній воді. Проте тоді доведеться перетирати рис руками, а від цього він може поламатися і ввібрати більше вологи.

Своєю чергою, просте промивання рису водою взагалі ніякої користі не несе. Тому якщо ваша мета полягає в тому, щоб приготувати розсипчастий рис, то його потрібно саме замочувати, зовсім не промиваючи.