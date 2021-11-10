Тушкування та варіння: які помилки роблять усі, готуючи страви зі сметаною

Кожен, хто хоч раз щось варив чи тушкував страву із додаванням сметани, відчував страх, що щось може піти не так. Неправильні дії можуть спровокувати втрату естетичних та смакових якостей страви. Але якщо все зробити як належить, то сметанний соус стане прекрасним доповненням до будь-якої страви.

Існує кілька простих та дієвих правил, які допоможуть запобігти псуванню вашого соусу. Якщо їх дотримуватися – у результаті ви отримаєте соковиту та ніжну страву.

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Хороша сметана для соусу обов’язково повинна мати жирність не нижче 20 %. Також особливу увагу слід приділити даті випуску продукту, оскільки несвіжа сметана може нашкодити вашому здоров’ю.

Ніжний продукт / Фото unsplash

Не слід використовувати холодну сметану. Якщо у гарячу страву додати продукт із різким перепадом температури, можна отримати згубний результат. Тому перед початком приготування страви сметану слід дістати з холодильника за кілька годин, щоб вона зігрілася до кімнатної температури. Якщо ж на це не вистачає часу, можна підігріти сметану у мікрохвильовці (всього на кілька секунд і обов’язково при низькій потужності) або ж додати у неї кілька ложок теплої страви або води.

Незамінний інгредієнт / Фото unsplash

Перш ніж додати сметану у страву, слід зменшити вогонь, порціями додати молочний продукт, а потім все ретельно перемішати. Не варто поспішати та знімати страву з вогню, їй слід дати закипіти, поступово збільшуючи вогонь.

Корисні поради / Фото unsplash

Для того, щоб соус мав шовковисту текстуру, слід додати у нього загущувачі – картопляний або кукурудзяний крохмаль.