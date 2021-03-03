Смачні вареники з сиром та маком за рецептом Євгена Клопотенка

Талановитий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати на Масницю вареники з сиром та маком. Запишіть собі рецепт.

Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом ароматних вареників з сиром та маком, які подають з соусом зі сметани, згущеного молока, прикрашені лимонною цедрою. Щоб тісто було ніжним готуйте без додавання яєць.

Читайте також Рецепт млинців на Масляну від Тані Литвинової за 30 хвилин

Рецепт вареників

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Розігрійте у каструлі воду (70-80 градусів). У чашу комбайна викладіть борошно, додайте гарячу воду, сіль, дрібку цукру, соняшникову олію, перемішайте. Замісіть тісто. Готове тісто загорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 20-30 хвилин. Дістаньте тісто з холодильника, розкатайте корж 1-2 мм. За допомогою склянки зробіть кружечки з тіста. На один край викладіть начинку, іншим – загорніть, сформуйте вареники. У каструлі з окропом відваріть вареники.

Як приготувати начинку

Ретельно помийте мак. У мисці змішайте з одною столовою ложкою цукру. Подрібніть у кавомолці. У мисці мак змішайте з домашнім сиром, додайте цукор, яйце. Перемішайте до однорідної консистенції.

Як приготувати соус

Для приготування соусу у мисці з'єднайте сметану зі згущеним молоком, перемішайте і полийте готові вареники. Помийте лимон, на грубій тертці натріть цедру. Викладіть готові вареники у тарілку, зверху викладіть соус, задекоруйте лимонною цедрою. Смачного!

– 500 грамів борошна;– 250 мілілітрів гарячої води;– 4 столові ложки соняшникової олії;– 1 дрібка цукру;– ½ чайна ложка солі.– 500 грамів домашнього сиру (9%);– 1 яйце;– 5 столових ложок маку;– 3 столові ложки цукру.– 2-3 столові ложки сметани 15-25%;– 2-3 столові ложки згущеного молока;– 1 лимон.