Смачні вареники з сиром та маком за рецептом Євгена Клопотенка
Талановитий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати на Масницю вареники з сиром та маком. Запишіть собі рецепт.
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом ароматних вареників з сиром та маком, які подають з соусом зі сметани, згущеного молока, прикрашені лимонною цедрою. Щоб тісто було ніжним готуйте без додавання яєць.
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Рецепт вареників
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Розігрійте у каструлі воду (70-80 градусів).
- У чашу комбайна викладіть борошно, додайте гарячу воду, сіль, дрібку цукру, соняшникову олію, перемішайте. Замісіть тісто. Готове тісто загорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 20-30 хвилин.
- Дістаньте тісто з холодильника, розкатайте корж 1-2 мм. За допомогою склянки зробіть кружечки з тіста. На один край викладіть начинку, іншим – загорніть, сформуйте вареники.
- У каструлі з окропом відваріть вареники.
Як приготувати начинку
- Ретельно помийте мак. У мисці змішайте з одною столовою ложкою цукру. Подрібніть у кавомолці.
- У мисці мак змішайте з домашнім сиром, додайте цукор, яйце. Перемішайте до однорідної консистенції.
Як приготувати соус
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте сметану зі згущеним молоком, перемішайте і полийте готові вареники.
- Помийте лимон, на грубій тертці натріть цедру.
- Викладіть готові вареники у тарілку, зверху викладіть соус, задекоруйте лимонною цедрою. Смачного!
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