Згущене молоко – улюблений смак, знайомий з дитинства, яке дуже легко і швидко приготувати в домашніх умовах. Талановитий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно.

Згущене молоко у перекладі з французької мови – варення з молока, яке готують з вершкового масла, молока та цукру.

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився простим рецептом з читачами в інстаграм. Натуральне, смачне, домашнє солодке варення у вас на столі за 25 хвилин. Подавайте до чаю або кави з печивом.

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Рецепт згущеного молока

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 300 грамів цукру;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 10 грамів ванільного цукру.

Для приготування згущеного молока у каструлі змішайте цукор з молоком, додайте ванільний цукор, м'яке вершкове масло. Варіть на середньому вогні протягом 20 хвилин. Залиште при кімнатній температурі для охолодження. Важливо! Для густої консистенції, поставте молоко в холодильник на ніч. Зберігайте згущене молоко в холодильнику. Викладіть у глибоку тарілку. Подавайте до чаю. Смачного!

Рецепт згущеного молока від Євгена Клопотенка у відео: