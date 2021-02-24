Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах: рецепт від Євгена Клопотенка
Згущене молоко – улюблений смак, знайомий з дитинства, яке дуже легко і швидко приготувати в домашніх умовах. Талановитий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно.
Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Згущене молоко у перекладі з французької мови – варення з молока, яке готують з вершкового масла, молока та цукру.
Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився простим рецептом з читачами в інстаграм. Натуральне, смачне, домашнє солодке варення у вас на столі за 25 хвилин. Подавайте до чаю або кави з печивом.
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Рецепт згущеного молока
- Для приготування згущеного молока у каструлі змішайте цукор з молоком, додайте ванільний цукор, м'яке вершкове масло. Варіть на середньому вогні протягом 20 хвилин. Залиште при кімнатній температурі для охолодження. Важливо! Для густої консистенції, поставте молоко в холодильник на ніч. Зберігайте згущене молоко в холодильнику.
- Викладіть у глибоку тарілку. Подавайте до чаю. Смачного!
Рецепт згущеного молока від Євгена Клопотенка у відео:
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