Вечеря у стилі голлівудської зірки: рецепт курки у молоці від героїні серіалу “Друзі”

Кортні Кокс – знаменита зірка із серіалу “Друзі” – потішила своїх шанувальників рецептом ніжної курятини. Акторка готує її у незвичний спосіб – заливши сумішшю із молока та лимону. Який результат кулінарних маніпуляцій зірки – у нашому матеріалі.

Кортні Кокс здобула неймовірну популярність після ролі Моніки Геллер у культовому серіалі “Друзі”. Як і улюблена героїня (Моніка працювала шеф-кухарем) Кортні обожнює готувати та часто дивує шанувальників незвичними рецептами.

Черговим смаколиком від зіркової акторки стала курятина. Особливістю цієї страви є те, що птиця готується у молоці.

Рецепт курки у молоці

Інгредієнти:

1,5 кілограми цілої курки;

100 грам вершкового масла;

50 грам оливкової олії;

½ палички кориці;

1 пучок свіжої шавлії;

2 лимони;

10 зубчиків часнику;

0,5 літра молока,

морська сіль, чорний перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Приправте курку морською сіллю та чорним перцем. У великій каструлі з антипригарним покриттям або широкій пательні розтопіть вершкове масло та оливкову олію та обсмажте тут курку. Регулярно перевертайте птицю, щоб вона набула рівномірного кольору. Зніміть з вогню, покладіть курку на тарілку. Вилийте зайвий жир, який виник у каструлі та знову покладіть сюди курку. Додайте до птиці корицю, шавлію, лимон, часник та залийте все молоком. Готуйте курку в розігрітій духовці близько 1,5 години. Цедра лимона та молоко у поєднанні із куркою створять дивовижний соус. Для подачі м’ясо відокремте від кісток і розділіть між тарілками. Ложкою налийте велику кількість соку і приправте все сиром. До курки чудовим додатком стануть шпинат та картопляне пюре.

Текст публікації Кортні Кокс:

3.5 lb free-range whole chicken

(almost) one stick of unsalted butter, olive oil

½ a cinnamon stick

1 bunch of fresh sage, leaves picked

2 lemons

10 cloves of garlic

2 1/3 cups milk

1. Preheat the oven to 375 and find a snug-fitting pot for the chicken.

2. Season the chicken generously with sea salt and black pepper, and fry it in the butter and a little oil, turning regularly to get an even color all over.

3. Remove from the heat, put the chicken on a plate, and throw away the oil and butter left in the pot. This will leave you with sticky goodness at the bottom of the pan for a caramelly flavor later on.

4. Put the chicken back in the pot with the rest of the ingredients (speed-peel the lemon zest and leave the garlic cloves unpeeled), and cook in the preheated oven for 1 hour 30 minutes, basting with the cooking juice when you remember. The lemon zest will sort of split the milk, making an amazing sauce.

5. To serve, pull the meat off the bones and divide between plates. Spoon over plenty of juice and the little curds. Delicious served with wilted spinach or greens and some mashed potato.