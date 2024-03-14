Шоколад може стати за ціною золота: африканські заводи заявили про суттєвий дефіцит какао-бобів

Головні африканські заводи з виробництва какао в Кот-д'Івуарі та Гані припинили або скоротили роботу. Вони не можуть дозволити собі купувати какао-боби.

Тому незабаром ціни на шоколад у всьому світі, ймовірно, різко зростуть. Виробники шоколаду вже підвищили ціни після 3 років поганого врожаю какао.

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Ціни на шоколад можуть підскочити

Зараз виробники шоколаду чекають на четвертий невтішний урожай у двох країнах, які забезпечують майже 60% світового виробництва какао.

Нам потрібне масове знищення попиту, щоб наздогнати знищення пропозиції,

– заявив світовий експерт з какао з Tropical Research Services Стів Уотерідж.

Контрольований державою завод Transcao у Кот-д'Івуар, один із 9 великих заводів країни, вже заявив, що припинив купувати какао-боби через їхню високу ціну. Скоро можуть закритися й інші великі заводи, де виробляють майже половину какао у світі.

Водночас у Гані, яка є другим за величиною виробником какао, від початку сезону в жовтні більшість із 8 її заводів неодноразово тимчасово зупиняли роботу на кілька тижнів.



Африканські заводи кажуть про брак какао-бобів / Фото Unsplash

У Cocoa Processing Company (CPC) заявили, що працюють на 20% потужностей через брак бобів. Зростання цін зруйнувало традиційний механізм глобальної торгівлі какао, за яким фермери продають боби місцевим дилерам, які потім продають їх переробним заводам або глобальним торговцям, наприклад, Nestle.

Тепер, у дефіцитні часи, система руйнується: місцеві дилери часто платять фермерам надбавку до вихідної ціни, щоб отримати боби. Потім дилери продають боби за вищими цінами замість того, щоб постачати їх за заздалегідь узгодженими.

Світові трейдери готові купувати какао-боби за будь-яку ціну, щоб виконати свої зобов'язання перед шоколадними фірмами, тоді як місцевим переробникам часто не вистачає сировини. Міжнародна організація з виробництва какао (ICCO) вважає, що невідповідність попиту і пропозиції залишить ринок із дефіцитом у 374 тисячі тонн цього сезону, тоді як у минулому сезоні він становив набагато менше – 74 тисячі тонн.