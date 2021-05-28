Володимир Ярославський розповів, як та скільки займається спортом, щоб тримати себе у формі

Талановитий український шеф-кухар, суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" поділився з читачами своїми спортивними досягненнями та розповів скільки займається спортом, щоб тримати себе у формі.

Володимир Ярославський завжди був у чудовій спортивній формі, однак, на початку пандемії помітно додав у вазі. Шеф-кухар не впадав духом та вирішив повернутися до відмінної форми й почав займатися спортом і правильно харчуватися.

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Володимир Ярославський відзначив у своїй публікації в інстаграм, що "наша молодість – це спорт". Ресторатор неодноразово стверджував, що спортом потрібно займатися, щоб не тільки підтримувати красиву форму, а й оздоровлювати організм.

Спорт потрібен, щоб м'язи насичувалися киснем та ви були зарядженими протягом дня, – прокоментував Володимир Ярославський.

Спортивний день Ярославського

Шеф-кухар розповів, що займається в залі 3 – 4 рази на тиждень. Своє заняття Володимир розпочинає з розминки на біговій доріжці або на орбітреку. Далі цикл вправ на все тіло і лише потім шеф-кухар переходить до силових занять на певні групи м'язів.

Не забуває Володимир Ярославський і про м'язи живота – прес обов'язкова вправа наприкінці заняття, також планка та розминка. Завершує своє заняття шеф-кухар двадцяти хвилинним бігом.

До речі, ви знали, що в перші 30 хвилин тренування витрачаються вуглеводи, які є в крові? І лише після 30-хвилинних активностей починає спалюватися жир, – додав Володимир Ярославський.

Окрім занять в залі Володимир Ярославський проходить 10 тисяч кроків у день. Шеф-кухар зізнався, що навіть поставив собі ціль на годиннику і намагається щодня її виконувати.

Володимир Ярославський / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Ми знаємо, що 80 відсотків успіху у схудненні – це харчування, а тільки 20 відсотків – спорт. Володимир Ярославський дотримується цього правила та близько 3 місяців дотримується правильного харчування під керівництвом лікаря.

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Пам'ятайте, різке схуднення дасть вам миттєвий, але не довгий результат. Краще худнути поволі та акцентувати на правильному харчуванні та спорті.

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