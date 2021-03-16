Як готують курятину в Італії, Грузії, Японії та Україні: традиційні рецепти

Курятина – універсальний продукт, якому відведено почесне місце в усіх кухнях світу. Ми дібрали для вас рецепти найпопулярніших страв італійської, грузинської, японської та української кухонь, які стануть сімейними й у вашій родині.

Куряче м’ясо – не лише поживне, а й легке у приготуванні. Курятину не потрібно довго маринувати чи відбивати, адже її структура й без того ніжна та делікатна.

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У різних кухнях світу існує безліч страв із використанням курячого м’яса, яке чудово поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. Пропонуємо сьогодні 4 рецепти родом з Італії, Грузії, Японії та, звісно, України.

Салат "Цезар" із курятиною по-італійськи

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Салат "Цезар" / Shutterstok

– 2 курячих філе ТМ "Наша Ряба" – пучок салату ромен;– 50 г сиру пармезан;– 10 помідорів чері;– 10 – 15 г вершкового масла;– половинка білого багета;– 2 зубчики часнику;– оливкова олія для смаження;– сіль, чорний мелений перець.– 2 сирих жовтки;– 2 ч. л вустерського соусу;– 2 ст. л лимонного соку;– 3 ст. л оливкової олії;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте куряче філе, просушіть паперовим рушником, посоліть і поперчіть. Розігрійте сковорідку з грудочкою вершкового масла та 1 ст. л оливкової олії. Обсмажте на сковорідці куряче філе з обох сторін до готовності. Для крутонів (сухариків) розігрійте на сковорідці оливкову олію, додайте вичавлений часник. Коли часник зарум’яниться, приберіть його зі сковорідки. Викладіть на сковорідку нарізаний кубиками багет. Коли вони стануть золотавими та хрусткими – посоліть. Можна приправити крутони спеціями. Викладіть готові крутони на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Листя салату ромен промийте водою, обсушіть на паперовому рушнику. Помийте помідори, розріжте кожен навпіл. Сир натріть на грубій тертці. Для заправки жовтки змішайте з лимонним соком, оливковою олією, вустерським соусом, сіллю та перцем. Відправте заправку на деякий час до холодильника. Готове куряче філе наріжте невеликими шматочками. До великої салатниці викладіть грубо нарізаний ромен, на нього куряче м’ясо, помідори та крутони. Полийте салат охолодженою заправкою та посипте тертим пармезаном. Готовий салат одразу подавайте до столу. Смачного!

Котлета по-київськи (Україна)

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 1

Котлета по-київськи / Shutterstok

– 180 – 200 г курячого філе ТМ "Наша Ряба" – 15 г вершкового масла;– 2 гілочки свіжого кропу;– 1 ст. л борошна;– 2 ст. л панірувальних сухарів;– 1 яйце;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;– олія для фритюру.

Приготування:

Розігрійте фритюрницю з олією до 180 градусів. Розріжте куряче філе уздовж, відбийте молотком, попередньо накривши шаром харчової плівки. Сформуйте з курячого філе овал. Змішайте вершкове масло із сіллю та дрібно нарізаним кропом. Викладіть кульку з масла в центр курячого філе. Складіть котлету конвертом і покладіть до морозилки на 10 – 15 хвилин. Куряче яйце вибийте до миски й виделкою збийте до однорідної консистенції. Обкачайте котлету в борошні, яйці та панірувальних сухарях. Обсмажте котлету у фритюрі до золотавої скоринки, а потім відправте ще на 5 – 7 хвилин до духовки, розігрітої до 200 градусів. Коли поверхня котлети вкриється прозорими пухирцями – страва готова. Подавайте котлету по-київськи гарячою з ніжним картопляним пюре та вершковим маслом. Смачного!

Чкмерулі – курка у вершковому соусі (Грузія)

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 порції

Чкмерулі / Shutterstok

– куряча тушка ТМ "Наша Ряба" – 30 г зелені кінзи;– 6 зубчиків часнику;– 30 г зелені петрушки;– 500 мл вершків жирністю 20 – 26 %;– 5 г сухої суміші хмелі-сунелі;– 200 мл води;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;– 1 ст. л олії.

Приготування:

Ретельно помийте курячу тушку та обсушіть паперовим рушником. Зріжте зайву шкіру. Розріжте тушку на 4 частини, відбийте кожну молотком і натріть сіллю. Відбиті шматочки курки поперчіть і змастіть олією. Для соусу почистіть і наріжте зубчики часнику, викладіть до миски. Зелень петрушки та кінзи дрібно наріжте, додайте до часнику. Вилийте до зелені вершки, посоліть і поперчіть на свій смак. Ретельно перемішайте соус. Додайте води, хмелі-сунелі, знову перемішайте до однорідності й залиште настоятися. Викладіть на розігріту сковорідку шматочки курки й обсмажте з обох боків на середньому вогні до напівготовності. Перекладіть курку до скляної чи керамічної вогнетривкої форми, полийте соусом і поставте до духовки на 20 – 25 хвилин запікатися при температурі 190 градусів. Страву подавайте до столу гарячою. Смачного!

Ґьодзе – японські пельмені з курятиною

Час: 40 – 50 хвилин

40 – 50 хвилин Порції: 2

Ґьодзе / Shutterstok

– 100 грамів пшеничного борошна;– 100 грамів борошна з твердих сортів пшениці;– 100 мл окропу;– сіль на ваш смак.– 300 – 400 г курячого фаршу "Соковитий" ТМ "Наша Ряба" – 1 маленька ріпчаста цибулина;– зелена цибуля на ваш смак;– 1 ч. л натертого свіжого імбиру;– 50 г пекінської капусти;– 1 зубчик часнику;– соєвий соус на ваш смак;– 1 ч. л кунжутної чи оливкової олії;– приправа "5 китайських спецій" на ваш смак;– саке на ваш смак;– цукор на ваш смак;– зелень на ваш смак.

Приготування: