Як готують курятину в Італії, Грузії, Японії та Україні: традиційні рецепти

Куряче м’ясо – не лише поживне, а й легке у приготуванні. Курятину не потрібно довго маринувати чи відбивати, адже її структура й без того ніжна та делікатна.
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У різних кухнях світу існує безліч страв із використанням курячого м’яса, яке чудово поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. Пропонуємо сьогодні 4 рецепти родом з Італії, Грузії, Японії та, звісно, України.
Салат "Цезар" із курятиною по-італійськи
Салат "Цезар" / Shutterstok
Інгредієнти:
– 2 курячих філе
ТМ "Наша Ряба"
;
– пучок салату ромен;
– 50 г сиру пармезан;
– 10 помідорів чері;
– 10 – 15 г вершкового масла;
– половинка білого багета;
– 2 зубчики часнику;
– оливкова олія для смаження;
– сіль, чорний мелений перець.
Для заправки:
– 2 сирих жовтки;
– 2 ч. л вустерського соусу;
– 2 ст. л лимонного соку;
– 3 ст. л оливкової олії;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть паперовим рушником, посоліть і поперчіть.
- Розігрійте сковорідку з грудочкою вершкового масла та 1 ст. л оливкової олії. Обсмажте на сковорідці куряче філе з обох сторін до готовності.
- Для крутонів (сухариків) розігрійте на сковорідці оливкову олію, додайте вичавлений часник. Коли часник зарум’яниться, приберіть його зі сковорідки.
- Викладіть на сковорідку нарізаний кубиками багет. Коли вони стануть золотавими та хрусткими – посоліть. Можна приправити крутони спеціями.
- Викладіть готові крутони на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.
- Листя салату ромен промийте водою, обсушіть на паперовому рушнику.
- Помийте помідори, розріжте кожен навпіл.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Для заправки жовтки змішайте з лимонним соком, оливковою олією, вустерським соусом, сіллю та перцем. Відправте заправку на деякий час до холодильника.
- Готове куряче філе наріжте невеликими шматочками.
- До великої салатниці викладіть грубо нарізаний ромен, на нього куряче м’ясо, помідори та крутони.
- Полийте салат охолодженою заправкою та посипте тертим пармезаном.
- Готовий салат одразу подавайте до столу. Смачного!
Котлета по-київськи (Україна)
Котлета по-київськи / Shutterstok
Інгредієнти:
– 180 – 200 г курячого філе
ТМ "Наша Ряба"
;
– 15 г вершкового масла;
– 2 гілочки свіжого кропу;
– 1 ст. л борошна;
– 2 ст. л панірувальних сухарів;
– 1 яйце;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;
– олія для фритюру.
Приготування:
- Розігрійте фритюрницю з олією до 180 градусів.
- Розріжте куряче філе уздовж, відбийте молотком, попередньо накривши шаром харчової плівки. Сформуйте з курячого філе овал.
- Змішайте вершкове масло із сіллю та дрібно нарізаним кропом. Викладіть кульку з масла в центр курячого філе. Складіть котлету конвертом і покладіть до морозилки на 10 – 15 хвилин.
- Куряче яйце вибийте до миски й виделкою збийте до однорідної консистенції.
- Обкачайте котлету в борошні, яйці та панірувальних сухарях.
- Обсмажте котлету у фритюрі до золотавої скоринки, а потім відправте ще на 5 – 7 хвилин до духовки, розігрітої до 200 градусів.
- Коли поверхня котлети вкриється прозорими пухирцями – страва готова.
- Подавайте котлету по-київськи гарячою з ніжним картопляним пюре та вершковим маслом. Смачного!
Чкмерулі – курка у вершковому соусі (Грузія)
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 порції
Чкмерулі / Shutterstok
Інгредієнти:
– куряча тушка
ТМ "Наша Ряба"
;
– 30 г зелені кінзи;
– 6 зубчиків часнику;
– 30 г зелені петрушки;
– 500 мл вершків жирністю 20 – 26 %;
– 5 г сухої суміші хмелі-сунелі;
– 200 мл води;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;
– 1 ст. л олії.
Приготування:
- Ретельно помийте курячу тушку та обсушіть паперовим рушником. Зріжте зайву шкіру. Розріжте тушку на 4 частини, відбийте кожну молотком і натріть сіллю. Відбиті шматочки курки поперчіть і змастіть олією.
- Для соусу почистіть і наріжте зубчики часнику, викладіть до миски. Зелень петрушки та кінзи дрібно наріжте, додайте до часнику. Вилийте до зелені вершки, посоліть і поперчіть на свій смак.
- Ретельно перемішайте соус. Додайте води, хмелі-сунелі, знову перемішайте до однорідності й залиште настоятися.
- Викладіть на розігріту сковорідку шматочки курки й обсмажте з обох боків на середньому вогні до напівготовності.
- Перекладіть курку до скляної чи керамічної вогнетривкої форми, полийте соусом і поставте до духовки на 20 – 25 хвилин запікатися при температурі 190 градусів.
- Страву подавайте до столу гарячою. Смачного!
Ґьодзе – японські пельмені з курятиною
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 2
Ґьодзе / Shutterstok
Інгредієнти для тіста:
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів борошна з твердих сортів пшениці;
– 100 мл окропу;
– сіль на ваш смак.
Для начинки:
– 300 – 400 г курячого фаршу "Соковитий"
ТМ "Наша Ряба"
;
– 1 маленька ріпчаста цибулина;
– зелена цибуля на ваш смак;
– 1 ч. л натертого свіжого імбиру;
– 50 г пекінської капусти;
– 1 зубчик часнику;
– соєвий соус на ваш смак;
– 1 ч. л кунжутної чи оливкової олії;
– приправа "5 китайських спецій" на ваш смак;
– саке на ваш смак;
– цукор на ваш смак;
– зелень на ваш смак.
Приготування:
- Для тіста на ґьодзе просійте борошно до глибокої миски крізь дрібне сито, щоб не було грудочок. З’єднайте обидва види борошна, додайте дрібку солі й залийте окропом.
- Спочатку тісто перемішайте ложкою, далі вимішуйте руками. Щоб отримати правильну консистенцію, тісто слід місити не менш ніж 5 хвилин.
- Загорніть готове заварне тісто в харчову плівку й залиште відпочити на 10 – 15 хвилин при кімнатній температурі.
- Для начинки змішайте попередньо подрібнені інгредієнти: курячий фарш, ріпчасту цибулю, зелену цибулю, свіжий тертий імбир, пекінську капусту, часник, соєвий соус, 5 китайських спецій, саке та цукор. Ретельно вимішайте начинку ложкою.
- Ще раз вимісіть тісто й розділіть його на 15 шматочків. Кожен шматочок розкачайте в кружечок завтовшки 1 міліметр – не тонше, щоб не зіпсувати ґьодзе!
- Викладіть начинку на кружечки, добре защипніть краї.
- Спершу обсмажте ґьодзе на сковорідці з кунжутною чи оливковою олією. Далі налийте до сковорідки води й пропарте ґьодзе під протягом 6 хвилин, щоб вони повністю приготувалися, а вода випарувалася. Або ж, якщо маєте пароварку, доготуйте страву в ній.
- Подавайте ґьодзе гарячими із заправкою із соєвого соусу, кунжутної олії, 5 китайських спецій, чилі та імбиру. Смачного!