Натурально й кольорово: які продукти допоможуть пофарбувати тісто

Забарвлення страв у неочікувані відтінки – доволі цікавий прийом, який цікаво застосовувати на практиці. Не потрібно купувати жодних барвників, адже все необхідне вже є на вашій кухні.

Натуральні харчові барвники – це прекрасна опція для тих, хто піклується про своє здоров'я та любить кулінарні експерименти. Погляньмо, які продукти готові щедро поділитися своїм кольором з нашим тістом та здивувати гостей.

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Червоний

Якщо ви хочете надати випічці яскравого червоного кольору – це найкраще зробити за допомогою буряка. Просто потрібно вичавити з нього сік або варити до того часу, поки вода не стане коричневою.

"Кольорові" експерименти – це завжди цікаво / Фото Smaker

Жовтий

Для цього випадку потрібно скористатися східними спеціями – куркумою або шафраном. Їхній козир – інтенсивність та яскравість кольору. Для того, щоб зробити з них барвник, треба змочити дрібку спиртом та дати настоятися. Потім додати цедру лимона та прибрати у темне місце.

Помаранчевий

Тут нам будуть потрібні апельсин або лушпиння цибулі. Цедру фрукта змішуємо з цукровою пудрою та трішки проварюємо, а потім з'єднуємо з тісто або солодким компонентом страви.

З лушпиння цибулі барвник можна отримати звичайним проварюванням на маленькому вогні. Аби колір не був надто насиченим, пильнуйте його інтенсивність на етапі варіння.

Синій

Один із найбільш рідкісних кольорів домашньої випічки. Отримати його допоможе переварений з цукром чорничний сік або відвар з червонокачанної капусти. Потрібно опустити капусту у воду і кип'ятити близько 5 хвилин, поки вода не стане темно-синього кольору.

Зелений

Найкращий варіант – листя шпинату. Тільки треба бути готовим до того, що для барвника його потрібно багато.

Варимо шпинат під кришкою, щоб стебла стали дуже м'якими. Потім м'якоть треба зцідити, подрібнити та змішати з цільовим компонентом.