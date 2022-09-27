Цінуємо свій час: як дуже швидко почистити часник

Часник – незамінний компонент для багатьох страв. Лише зрідка нам потрібна велика його кількість, але чищення навіть кількох зубчиків може стати неприємною морокою.

Кухня – це місце, де кожен з нас відпочиває від повсякденних турбот та насолоджується звичною рутиною. Втім, корисні лайфхаки завжди стають у пригоді, адже усі хочуть полегшити звичні процеси.

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Чищення часнику – це не та справа, на яку хочеться витрачати час та зусилля. Погляньмо на способи, які дозволять отримати очищені зубчики часнику швидко та легко.

Ніж

Один із найбільш популярних способів, яким користуються навіть шеф-кухарі із світовим ім'ям. Все, що нам потрібно – це ніж із широким лезом.

Популярний спосіб чистки часнику / Фото Unsplash

Притискаємо зубчик до дошки лезом, сильно б'ємо – і готово! Звісно, цей спосіб потребує деяких тренувань, але опанувавши його, ви ніколи не пошкодуєте.

Мікрохвильовка

Сьогодні мікрохвильова піч є на кожній кухні. Вона виконує багато функцій, але окрім всього, з її допомогою можна почистити часник.

Кладемо потрібну кількість зубчиків часнику у невелику ємність, встановлюємо потужність на 800 Вт та вмикаємо на 15 секунд. Після цієї процедури шкірка часнику має зніматися легко та швидко.

Вода

Цим способом досвідчені господині користуються з давніх-давен. Беремо миску, наливаємо до її половини воду та кладемо в неї зубчики часнику. Вже через 5 хвилин після замочування шкірка повинна відставати від часнику сама.