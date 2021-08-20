Як не переїдати за вечерею: основні правила здорового завершення дня

Ви, мабуть, не раз задумувалися, як правильно харчуватися та чи потрібно при цьому вечеряти. Ми вирішили розібратися у правилах здорової вечері, – висновки читайте у матеріалі.

Основи здорової вечері

Існує кілька правил здорової вечері, перша з них – це в ніякому разі не пропускати її.

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Вечеря – це повноцінний прийом їжі, а не легкий перекус. Щоб схуднути та їсти потрібно правильно обирати продукти, які допоможуть вам ще й поліпшити травлення, дати м'язам корисні елементи для відновлення і будівництва в період сну. Правильна вечеря дозволить вам не набрати зайву вагу і повноцінно відпочити під час сну.



Приклад корисної та повноцінної вечері / Фото Їсти

Якою ж повинна бути корисна вечеря?

Ось кілька золотих правил вдалої вечері:

Намагайтеся завжди вечеряти в один і то й же час. Ваш організм звикне та сам буде подавати вам знак, що потрібно їсти.

Вечеряйте вчасно. Останній прийом їжі повинен бути не пізніше за 2 години до сну. Якщо вечеряти швидше, ваш організм буде голодний та не дозволить спокійно заснути. Ох ці спокуси перед сном.

Якщо повечеряти безпосередньо перед сном, їжа перетравлюватиметься уві сні, в результаті повноцінного відпочинку ви не отримаєте.





Приклад корисної та повноцінної вечері / Фото Блог Метро

Не переїдайте. Не потрібно їсти перед сном великі порції їжі. Вона не встигне перетравитися до сну і ваш переслідуватиме важкість у шлунку.

Дотримуйтесь балансу білки, жири, вуглеводи. На вечерю краще їсти продукти з великим вмістом білка і клітковини. Цим поєднанням ви забезпечите організму потрібну "їжу" та сили для здоров'я.





Білки, жири і вуглеводи / Фото Пінтерест

Слідкуйте за калорійністю. Не потрібно фанатично вираховувати калорійність страви, але й забувати про неї теж не варто. Якщо кількість спожитих калорій за день перевищуватимуть кількість витраченої енергії – надлишкової ваги не уникнути. Як правило, вечеря повинна складати по калорійності 20 – 25% від добового раціону.

Дотримуйтеся цих простих правил та будьте здорові!