Секрети засолення червоної риби

Засолена червона риба (лосось, форель, голець) стає особливо актуальною у період зимових свят.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами перевіреним рецепт та залюбки навчить всіх охочих готувати її вдома без зайвих труднощів.

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Таку рибку можна подавати до святкового столу, або навіть додавати до салатів чи готувати японські роли. Червону слабосолену рибу подають як окрему закуску, викладають на канапки чи тости.

Як правильно засолити червону рибу вдома

Час: 1 доба

1 доба Порції: 1200 грамів

– 1200 грамів червоної риби;– 2 столові ложки морської солі;– чорний мелений перець;– оливкова олія;– цедра лайма чи лимона;– 1 столова ложка цукру;– 2 столові ложки міцного алкоголю.

Приготування:

Ретельно миємо рибу, знімаємо шкіру та видаляємо пінцетом кісточки.

Змішуємо сіль з цукром та посипаємо цією сумішшю рибу з обох сторін.

Поливаємо рибу оливковою олією та посипаємо цедрою цитрусових.

Додаємо до риби чорного меленого перцю (тим'ян, розмарин або будь-яку іншу зелень за бажанням).

Поливаємо червону рибу міцним алкоголем та накриваємо харчовою плівкою.

Відправляємо рибу в холодильник на ніч.

Готову рибу протираємо паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу та сіль.

Загортаємо рибу знову у харчову плівку та дайте їй ще настоятись до вечора, щоб вона "дозріла".

Зберігайте засолену червону рибу протягом тижня в холодильнику, щільно замотуємо її у харчову плівку або тримаємо в контейнері для їжі.

Смачного!