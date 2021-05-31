Як приготувати домашню ковбасу: 5 смачних рецептів із курки та інших видів м'яса

Домашня ковбаса – це корисна і поживна страва, яка підходить, як для повсякденного, так і для святкового столу. Це чудова альтернатива, яка буде кориснішою та смачнішою для всієї родини, якщо приготувати її ​​за перевіреним рецептом. Не бійтеся експериментувати та пробувати щось нове, а почати ми пропонуємо з простих і популярних методів приготування цієї страви.

Домашня варена ковбаса

Варена ковбаса вважається справжньою бутербродною класикою. Скибочка хліба з кружечком "докторської" і сиром – прекрасний варіант для швидкого сніданку або перекусу. Варена ковбаса має ніжну текстуру та оригінальний смак, проте на полицях магазинів знайти по-справжньому якісний продукт досить складно.

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Багато виробників не дотримуються ГОСТів, тому справжнього м'яса в ковбасному виробі може бути зовсім мало, а різних хімічних добавок – багато. Особливо не рекомендується давати таку продукцію дітям і тим, хто страждає різними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Домашня варена ковбаса / Фото kolizhanka

Якщо ви не уявляєте своє меню без смачної вареної ковбаски, то краще приготувати її в домашніх умовах із натуральних інгредієнтів. Цю страву можна без побоювань запропонувати дитині, оскільки вона має збалансований і здоровий склад.

Інгредієнти:

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0,5 кг курячого філе;2 яєчних білки;200 мл вершків (10%);1 зубчик часнику;30 мл бурякового соку;1 ч. л. солі;0,5 ч. л. чорного меленого перцю;0,5 ч. л. сушеного меленого орегано;щіпка мускатного горіха.

Основа страви – дієтичне куряче філе, яке містить велику кількість білка і мало жиру. Обирайте свіже м'ясо високої якості, бо від цього залежить смак готової ковбаски.

Приготування:

Спочатку краще нарізаємо м'ясо невеликими кубиками, а потім пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо блендером. Після цього додаємо в отриманий фарш охолоджені вершки та подрібнений часник, ретельно все перемішуємо. Відокремлюємо білки двох яєць від жовтків і також додаємо у фарш. Наступний крок дозволить надати домашній вареній ковбасі приємний рожевий відтінок, як у фабричних виробів. Для цього досвідчені господині додають у фарш свіжовичавлений буряковий сік. Вам знадобиться десь 30 мл соку (1,5 столові ложки). Отримати його досить просто: невеликий буряк натираємо на дрібній тертці, отриману масу загортаємо у чисту марлю і добре відтискаємо. Разом із буряковим соком додаємо у фарш спеції та знову все добре перемішуємо. Після цього починаємо формувати ковбасок. Викладаємо фарш на фольгу і скручуємо його в щільний рулет. Кінці фольги туго зав'язуємо ниткою, щоб у процесі приготування частинки фаршу не просочилися назовні. З цієї кількості інгредієнтів у вас вийде дві ковбаски середнього розміру. Кожну обережно запаковуємо у звичайний поліетиленовий пакет. Ставимо на плиту каструлю з водою, в яку поміститься домашня ковбаса. Після закипання опускаємо сформовані рулетики в воду і варимо протягом 30 хвилин. Рекомендуємо час від часу перевертати їх, щоб м'ясо набуло однорідний відтінок і повністю проварилося. Як тільки ковбаски приготувалися, витягуємо їх, розпаковуємо та даємо охолонути за кімнатної температури. Після цього ставимо ковбаску на кілька годин у холодильник, щоб вона стала більш щільною і добре нарізалася. Подаємо з хлібом, кашами та будь-яким іншим гарніром.

Домашня куряча ковбаса

Зберігати домашню варену ковбасу потрібно тільки в холодильнику за температури не вище +4 – 6 градусів. Термін зберігання – до 5 діб.

Домашня ковбаса з курки – страва, яка сподобається як дорослим, так і дітям. Пропонуємо вам два простих і смачних рецепта, які урізноманітнять ваш раціон. Приготувати їх можна для святкового столу, ланчу в школу дитині або для перекусу. Будуть потрібні звичайні інгредієнти, які ви зможете знайти в будь-якому продуктовому магазині.

Куряча ковбаска з твердим сиром

Для цієї ковбаси не знадобиться натуральна оболонка, тому ви зможете приготувати її швидко та без проблем.

Куряча ковбаска з твердим сиром / Фото shkola-zhyttia

Інгредієнти:

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Приготування:

Спочатку потрібно приготувати фарш: відрізаємо від філе невеликий шматочок і відкладаємо його в сторону, а решту м'яса перекручуємо через м'ясорубку. Також можна використовувати блендер, тоді фарш отримає ще більш ніжну текстуру. Після цього відокремлюємо білки двох яєць від жовтків і додаємо їх до фаршу (жовтки можна використовувати для приготування інших страв). Далі додаємо: сіль, перець, крохмаль, вершки та все ретельно перемішайте. Відкладений раніше шматочок філе і твердий сир нарізаємо невеликими шматочками. Часник подрібнюємо і все це додаємо до фаршу і перемішуємо. Після цього починаємо формувати ковбаски: зробити це можна в фользі або у харчовому пергаменті. Скручуємо м'ясну масу в рулетики, кінці пергаменту або фольги перетягуємо нитками та упаковуємо в декілька шарів харчової плівки. Поміщаємо ковбасу в окріп на пів години. Спочатку залишаємо страву за кімнатної температури, поки не охолоне, а потім ставимо в холодильник на 6 годин. Подаємо з різноманітними гарнірами та овочами. Зберігаємо в холодильнику не довше 3 – 4 діб.

Ковбаса з карі та желатином

– 500 грамів курячого філе;200 мл вершків (10%);2 яєчних білки;1 ч. л. крохмалю;50 грамів твердого сиру;1 головка часнику;перець і сіль до смаку.

Оригінальний рецепт, який простий у приготуванні та не вимагає придбання дорогих або рідкісних інгредієнтів.

Ковбаса з карі та желатином / Фото gurmaniac

Інгредієнти:

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Приготування:

Фарш нарізаємо невеликими кубиками – це найчасозатратніший процес у всьому рецепті, але зате далі буде набагато простіше. Часник подрібнюємо під пресом або на дрібній тертці, змішуємо його з желатином, спеціями, сіллю і додаємо до нарізаного м'яса. Перемішуємо масу руками, ретельно втираючи желатин і приправи в куряче філе. Потім ставимо м'ясо в холодильник на 40 – 60 хвилин. Цього часу буде досить, щоб желатин добре набряк. Наступний етап – формування ковбасок. На харчовій плівці формуємо щільний рулет і ретельно стягуємо її на кінцях міцними нитками. Загортаємо сформовану ковбаску в ще один шар харчової плівки та опускаємо у киплячу воду. Варимо протягом години на середньому вогні, по готовності дайте страві охолонути за кімнатної температури, а потім відправте в холодильник на 10 – 12 годин.

Домашня ковбаса зі свинини

1 кг курячого філе;40 грамів желатину;4 зубчики часнику;1,5 ч. л. карі;1,5 ч. л. паприки;1 ч. л. чорного меленого перцю;0,5 ч. л. червоного меленого перцю;сіль до смаку.Така домашня ковбаса з куркою прекрасно підійде для бутербродів і нарізок на святковий стіл. Суміш спецій робить її смак незвичайним і незабутнім. Ваші домашні або гості точно відзначать вашу майстерність і попросять добавки.

Свинина вважається оптимальним видом м'яса для ситної домашньої ковбаси. Свиняча ковбаска виходить соковитою і насиченою, особливо якщо готувати її за перевіреними рецептами. Пропонуємо вам два простих способи для приготування цієї смачної, улюбленої багатьма страви.

Ковбаски в натуральній оболонці

Свиняча ковбаса в натуральній оболонці – це дуже смачно і корисно.

Свиняча ковбаса / Фото kolizhanka

Інгредієнти:

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Приготування:

Кишки ретельно промиваємо та очищуємо. Половину м'яса і сала пропускаємо через м'ясорубку, а другу половину – нарізаємо дрібними кубиками. Цибулину дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотавого кольору на олії. Всі спеції змішуємо і подрібнюємо. Після цього фарш з'єднуємо з м'ясом, нарізаним шматочками, спеціями, цибулею, часником. Отримана маса повинна постояти за кімнатної температури близько 30 хвилин. Наступний етап – начинка кишок м'ясом: надіньте кишку на воронку м'ясорубки та наповніть її фаршем. Кінці туго зв'яжіть міцними нитками. Утворені ковбаски перетягніть нитками, покладіть у рукав для запікання і відправте в духовку, розігріту до 200 градусів, на 40 хвилин. Потім переверніть ковбаски на іншу сторону, знизьте температуру до 175 градусів і залиште запікатися ще на 30 хвилин. Ковбасу можна подавати гарячою чи охолодженою – у будь-якому випадку вона буде мати прекрасний і насичений смак.

Купати для гриля зі свинини і яловичини

1,3 кг свинини;1,5 кг кишок;4 зубчики часнику;300 грамів сала;250 грамів ріпчастої цибулі;сіль, чорний мелений перець, кмин, мускатний горіх до смаку.

Відмінна ідея для пікніка – соковиті купати, обсмажені на грилі. Чудово підійдуть до прохолодних напоїв, овочів і зелені.

Купати для гриля зі свинини і яловичини / Фото 1000.menu

Інгредієнти:

Приготування:

М'ясо пропускаємо через м'ясорубку, щоб отримати фарш ніжної консистенції. Часник і розмарин подрібнюємо, з'єднуємо з іншими спеціями та додаємо до фаршу. Після цього в отриману масу вливаємо 200 мл води та ретельно відбиваємо, щоб позбутися від пухирців повітря. Далі на воронку м'ясорубки надягаємо заздалегідь підготовлену кишку і начиняємо її. Щоб отримати купати, зручні для гриля, перев'язувати краще на відстані 15 – 20 см. Перш ніж відправити ковбаски на гриль, проколіть їх в декількох місцях зубочисткою. Смажимо до готовності, час від часу перевертаючи блюдо на різні боки. Для повного прожарювання зазвичай потрібно близько 30 хвилин. Подаємо купати гарячими з соусами та зеленню.

– 1 кг яловичини;– 1 кг свинини;– 7 зубчиків часнику;– гілочка свіжого розмарину;– спеції до смаку: коріандр, перець чорний мелений, кмин, імбир, кориця, мускатний горіх, сіль;– кишки для натуральної оболонки.

Смачного!