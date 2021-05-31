Домашня варена ковбаса
Варена ковбаса вважається справжньою бутербродною класикою. Скибочка хліба з кружечком "докторської" і сиром – прекрасний варіант для швидкого сніданку або перекусу. Варена ковбаса має ніжну текстуру та оригінальний смак, проте на полицях магазинів знайти по-справжньому якісний продукт досить складно.
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Багато виробників не дотримуються ГОСТів, тому справжнього м'яса в ковбасному виробі може бути зовсім мало, а різних хімічних добавок – багато. Особливо не рекомендується давати таку продукцію дітям і тим, хто страждає різними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Домашня варена ковбаса / Фото kolizhanka
Якщо ви не уявляєте своє меню без смачної вареної ковбаски, то краще приготувати її в домашніх умовах із натуральних інгредієнтів. Цю страву можна без побоювань запропонувати дитині, оскільки вона має збалансований і здоровий склад.
Інгредієнти:
Основа страви – дієтичне куряче філе, яке містить велику кількість білка і мало жиру. Обирайте свіже м'ясо високої якості, бо від цього залежить смак готової ковбаски.
Приготування:
- Спочатку краще нарізаємо м'ясо невеликими кубиками, а потім пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо блендером.
- Після цього додаємо в отриманий фарш охолоджені вершки та подрібнений часник, ретельно все перемішуємо.
- Відокремлюємо білки двох яєць від жовтків і також додаємо у фарш.
- Наступний крок дозволить надати домашній вареній ковбасі приємний рожевий відтінок, як у фабричних виробів. Для цього досвідчені господині додають у фарш свіжовичавлений буряковий сік. Вам знадобиться десь 30 мл соку (1,5 столові ложки). Отримати його досить просто: невеликий буряк натираємо на дрібній тертці, отриману масу загортаємо у чисту марлю і добре відтискаємо.
- Разом із буряковим соком додаємо у фарш спеції та знову все добре перемішуємо.
- Після цього починаємо формувати ковбасок. Викладаємо фарш на фольгу і скручуємо його в щільний рулет.
- Кінці фольги туго зав'язуємо ниткою, щоб у процесі приготування частинки фаршу не просочилися назовні. З цієї кількості інгредієнтів у вас вийде дві ковбаски середнього розміру. Кожну обережно запаковуємо у звичайний поліетиленовий пакет.
- Ставимо на плиту каструлю з водою, в яку поміститься домашня ковбаса.
- Після закипання опускаємо сформовані рулетики в воду і варимо протягом 30 хвилин. Рекомендуємо час від часу перевертати їх, щоб м'ясо набуло однорідний відтінок і повністю проварилося.
- Як тільки ковбаски приготувалися, витягуємо їх, розпаковуємо та даємо охолонути за кімнатної температури.
- Після цього ставимо ковбаску на кілька годин у холодильник, щоб вона стала більш щільною і добре нарізалася.
- Подаємо з хлібом, кашами та будь-яким іншим гарніром.
Домашня куряча ковбаса
Домашня ковбаса з курки – страва, яка сподобається як дорослим, так і дітям. Пропонуємо вам два простих і смачних рецепта, які урізноманітнять ваш раціон. Приготувати їх можна для святкового столу, ланчу в школу дитині або для перекусу. Будуть потрібні звичайні інгредієнти, які ви зможете знайти в будь-якому продуктовому магазині.
Куряча ковбаска з твердим сиром
Для цієї ковбаси не знадобиться натуральна оболонка, тому ви зможете приготувати її швидко та без проблем.
Куряча ковбаска з твердим сиром / Фото shkola-zhyttia
Інгредієнти:
Приготування:
- Спочатку потрібно приготувати фарш: відрізаємо від філе невеликий шматочок і відкладаємо його в сторону, а решту м'яса перекручуємо через м'ясорубку. Також можна використовувати блендер, тоді фарш отримає ще більш ніжну текстуру.
- Після цього відокремлюємо білки двох яєць від жовтків і додаємо їх до фаршу (жовтки можна використовувати для приготування інших страв).
- Далі додаємо: сіль, перець, крохмаль, вершки та все ретельно перемішайте.
- Відкладений раніше шматочок філе і твердий сир нарізаємо невеликими шматочками.
- Часник подрібнюємо і все це додаємо до фаршу і перемішуємо. Після цього починаємо формувати ковбаски: зробити це можна в фользі або у харчовому пергаменті.
- Скручуємо м'ясну масу в рулетики, кінці пергаменту або фольги перетягуємо нитками та упаковуємо в декілька шарів харчової плівки.
- Поміщаємо ковбасу в окріп на пів години.
- Спочатку залишаємо страву за кімнатної температури, поки не охолоне, а потім ставимо в холодильник на 6 годин.
- Подаємо з різноманітними гарнірами та овочами. Зберігаємо в холодильнику не довше 3 – 4 діб.
Ковбаса з карі та желатином
Оригінальний рецепт, який простий у приготуванні та не вимагає придбання дорогих або рідкісних інгредієнтів.
Ковбаса з карі та желатином / Фото gurmaniac
Інгредієнти:
Приготування:
- Фарш нарізаємо невеликими кубиками – це найчасозатратніший процес у всьому рецепті, але зате далі буде набагато простіше.
- Часник подрібнюємо під пресом або на дрібній тертці, змішуємо його з желатином, спеціями, сіллю і додаємо до нарізаного м'яса.
- Перемішуємо масу руками, ретельно втираючи желатин і приправи в куряче філе.
- Потім ставимо м'ясо в холодильник на 40 – 60 хвилин. Цього часу буде досить, щоб желатин добре набряк.
- Наступний етап – формування ковбасок. На харчовій плівці формуємо щільний рулет і ретельно стягуємо її на кінцях міцними нитками.
- Загортаємо сформовану ковбаску в ще один шар харчової плівки та опускаємо у киплячу воду.
- Варимо протягом години на середньому вогні, по готовності дайте страві охолонути за кімнатної температури, а потім відправте в холодильник на 10 – 12 годин.
Домашня ковбаса зі свинини
Свинина вважається оптимальним видом м'яса для ситної домашньої ковбаси. Свиняча ковбаска виходить соковитою і насиченою, особливо якщо готувати її за перевіреними рецептами. Пропонуємо вам два простих способи для приготування цієї смачної, улюбленої багатьма страви.
Ковбаски в натуральній оболонці
Свиняча ковбаса в натуральній оболонці – це дуже смачно і корисно.
Свиняча ковбаса / Фото kolizhanka
Інгредієнти:
Приготування:
- Кишки ретельно промиваємо та очищуємо.
- Половину м'яса і сала пропускаємо через м'ясорубку, а другу половину – нарізаємо дрібними кубиками.
- Цибулину дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотавого кольору на олії.
- Всі спеції змішуємо і подрібнюємо.
- Після цього фарш з'єднуємо з м'ясом, нарізаним шматочками, спеціями, цибулею, часником. Отримана маса повинна постояти за кімнатної температури близько 30 хвилин.
- Наступний етап – начинка кишок м'ясом: надіньте кишку на воронку м'ясорубки та наповніть її фаршем. Кінці туго зв'яжіть міцними нитками.
- Утворені ковбаски перетягніть нитками, покладіть у рукав для запікання і відправте в духовку, розігріту до 200 градусів, на 40 хвилин.
- Потім переверніть ковбаски на іншу сторону, знизьте температуру до 175 градусів і залиште запікатися ще на 30 хвилин.
- Ковбасу можна подавати гарячою чи охолодженою – у будь-якому випадку вона буде мати прекрасний і насичений смак.
Купати для гриля зі свинини і яловичини
Відмінна ідея для пікніка – соковиті купати, обсмажені на грилі. Чудово підійдуть до прохолодних напоїв, овочів і зелені.
Купати для гриля зі свинини і яловичини / Фото 1000.menu
Інгредієнти:
Приготування:
- М'ясо пропускаємо через м'ясорубку, щоб отримати фарш ніжної консистенції. Часник і розмарин подрібнюємо, з'єднуємо з іншими спеціями та додаємо до фаршу.
- Після цього в отриману масу вливаємо 200 мл води та ретельно відбиваємо, щоб позбутися від пухирців повітря.
- Далі на воронку м'ясорубки надягаємо заздалегідь підготовлену кишку і начиняємо її.
- Щоб отримати купати, зручні для гриля, перев'язувати краще на відстані 15 – 20 см. Перш ніж відправити ковбаски на гриль, проколіть їх в декількох місцях зубочисткою.
- Смажимо до готовності, час від часу перевертаючи блюдо на різні боки. Для повного прожарювання зазвичай потрібно близько 30 хвилин.
- Подаємо купати гарячими з соусами та зеленню.
Смачного!