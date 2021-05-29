Яєчня – популярна страва зі смажених яєць, яку подають на сніданок. Вона смачна та поживна. ЇЇ готують на пательні, запікають у спеціальних формах у духовці.

Також до яєчні додають різноманітні овочі, гриби, цибулю, бекон, сосиски, тертий сир, а також хліб.

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Час: 3 хвилин

3 хвилин Порції: 2-3

2-3 Калорійність на 100 грамів: 149

Яєчня з брускетою з авокадо

Інгредієнти:

– 2-3 яйця;

– 1/2 авокадо;

– хліб;

– олія;

– перець;

– сіль.

Авокадо почистіть, видаліть кісточку, розріжте навпіл, наріжте скибочками. На розігріту пательню з олією вбийте яйця, обсмажте кілька хвилин до готовності. Викладіть на тарілку яєчню, на хліб – авокадо. За бажанням додайте улюблений соус або кетчуп.

Яєчня з брускетою з авокадо/ Фото Unsplash

Яєчня з мікрогріном

Інгредієнти:

– 2-3 яйця;

– мікрогрін (або шпинат);

– олія;

– спеції;

– перець;

– сіль.

На розігрітій пательні з олією, обсмажте яйця до готовності, додайте сіль, перець.

Смажені яйця/ Фото Unsplash

Викладіть на тарілку яєчню, зверху – додайте митий мікрогрін.

Яєчня з мікрогріном/Фото Unsplash

Яєчня з солодким перцем

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 2 скибочки хліба;

– 50 грамів твердого сиру;

– солодкий перець;

– олія;

– перець;

– сіль.

Перець ретельно помийте, почистіть від кісточок та насіння, наріжте кільцями. Хлібні скибочки обсмажте на пательні або підсушіть у духовці. На розігріту пательню з олією викладіть кільця з перцю, у середину вбийте яйця, додайте сіль, перець до смаку. Обсмажте з двох сторін протягом 2-3 хвилин до готовності яєць.

Яєчня з солодким перцем/Фото Unsplash