Яєчня – популярна страва зі смажених яєць, яку подають на сніданок. Вона смачна та поживна. ЇЇ готують на пательні, запікають у спеціальних формах у духовці.

Також до яєчні додають різноманітні овочі, гриби, цибулю, бекон, сосиски, тертий сир, а також хліб.

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  • Час: 3 хвилин
  • Порції: 2-3
  • Калорійність на 100 грамів: 149

Яєчня з брускетою з авокадо

  1. Авокадо почистіть, видаліть кісточку, розріжте навпіл, наріжте скибочками.
  2. На розігріту пательню з олією вбийте яйця, обсмажте кілька хвилин до готовності.
  3. Викладіть на тарілку яєчню, на хліб – авокадо. За бажанням додайте улюблений соус або кетчуп.

Яєчня з брускетою з авокадо/ Фото Unsplash

Яєчня з мікрогріном

  1. На розігрітій пательні з олією, обсмажте яйця до готовності, додайте сіль, перець.

Смажені яйця/ Фото Unsplash

  1. Викладіть на тарілку яєчню, зверху – додайте митий мікрогрін.

Яєчня з мікрогріном/Фото Unsplash

Яєчня з солодким перцем

  1. Перець ретельно помийте, почистіть від кісточок та насіння, наріжте кільцями.
  2. Хлібні скибочки обсмажте на пательні або підсушіть у духовці.
  3. На розігріту пательню з олією викладіть кільця з перцю, у середину вбийте яйця, додайте сіль, перець до смаку. Обсмажте з двох сторін протягом 2-3 хвилин до готовності яєць.

Яєчня з солодким перцем/Фото Unsplash

  1. Сир натріть на грубій тертці.
  2. Готові яйця викладіть на тарілку. За бажанням задекоруйте тертим сиром, додайте хліб. Смачного!