Неперевершеним повинен бути навіть компот: яких ноток можна додати узвару

Компот з сушених яблук дуже популярний на усіх можливих гостинах. Цей напій дешевий та невибагливий, а його смак можна легко видозмінювати кількома інгредієнтами.

Напої – не менш важливі елементи столу, ніж страви. Компот – це завжди гарна ідея, адже готувати його дуже легко, а ціна напою буде суттєво відрізнятися від придбаних опцій, наприклад, соку чи газованого лимонаду.

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Узвар дуже популярний на різдвяні свята, адже не лише прекрасно втамовує спрагу, а й допомагає перетравити ситні страви. Окрім того, цей напій можна компонувати з різних інгредієнтів та дивувати гостей новими смаками.

Корисні поради для приготування узвару

Виявляється, узвар українці, поляки та інші слов'яни готували ще понад 100 років тому. Наші предки варили його взимку із сухофруктів, і ця традиція збереглася досі.

Головний напій Різдва / Фото Cookery

Підкреслити аромат узвару допоможуть різноманітні спеції та додаткові інгредієнти. Особливою любов'ю господинь користується чорнослив, димчатий присмак якого так гарно поєднується з яблуками.

Також існує думка, що у різдвяному узварі має бути як мінімум 3 види фруктів, зазвичай це яблука, чорнослив та абрикоси. Також часто додають груші та інжир – такий компот буде дещо солодшим.

Що стосується підсолоджування узвару, то робити це потрібно виключно після готовності, коли ми вже точно впевнені, скільки солодкого смаку віддали фрукти. Смаку напою також додадуть кориця, гвоздика та лимон.

Окрім того, варто пам'ятати, що сам узвар вариться кілька хвилин, але для ідеального результату фрукти треба замочити на кілька годин, найкраще – на цілу ніч.