Чому бабусин бульйон виходив таким красивим: вона додавала одну спецію, про яку всі забули

Ви зварили бульйон, а він вийшов занадто блідим? Його можливо врятувати – знадобиться абсолютно простий лайфхак.

Бульйон – перевірена класика, яку ми звикли подавати на численні свята. Окрім чудового смаку, він має ще й мати гарний вигляд. Домашній бульйон має красивий золотистий колір. Є кілька способів, які дозволять зберегти його неперевершений вигляд.

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Як зберегти колір бульйону

Додайте до бульйону кольорові овочі, такі як морква, червона цибуля (у лушпині) або шматок червоного перцю. Вони не лише додають смаку, але й віддадуть свій красивий відтінок.

Не варіть бульйон занадто довго. Переварений суп може втратити свій насичений колір. Його потрібно готувати лише стільки, скільки необхідно для того, щоб інгредієнти віддали свій смак та аромат.

Смак дитинства / Фото unsplash

Для чого додавати куркуму у бульйон

Куркума має яскравий помаранчевий колір, який надасть бульйону яскравий вигляд. Ця спеція зробить його привабливішим.

Також у куркуми дещо гострий, пряний смак, яка може додати бульйону глибини. Вона зробить цю страву більш насиченою, а також додасть приємний запах.

Які ще спеції можна додати

Використання цих спецій допоможе створити смачний та ароматний бульйон, який буде ідеальною основою для різноманітних супів та страв. Серед основних спецій, які варто додавати у кожен бульйон варто виокремити лавровий лист, чорний перець, тим'ян, розмарин, сіль, перець.