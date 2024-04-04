Скільки потрібно маринувати перед приготуванням: шинка копчена – старовинний рецепт
4 квітня 2024, 20:12Читать новость на русском
Джерело:Смак
Шинка на Великдень – добре відома традиційна страва, яка має особливе значення. Вона прикрашає святковий стіл та надає святу особливого настрою.
Готування шинки – це процес, який часто розпочинається заздалегідь, з маринування та випікання. Щоб створити неповторний смак і аромат страв, її слід попередньо замаринувати та залишити на кілька днів.
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Паска на сухих дріжджах
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 500 мілілітрів води;
– 30 грамів солі;
– 5 грамів цукру;
– 1 грам гвоздики (2 бутончики);
– 5 грамів кмину;
– 2 грами лаврового листа (2 – 3 штуки);
– 2 грами перцю духмяного горошку (5 штук);
– 2 грами перцю чорного горошку (5 шт);
– 1 кілограм свинини.
Приготування:
- Спочатку доведіть до кипіння 0,5 літра води, додайте спеції та прокип'ятіть впродовж хвилини.
- Потім залиште вистигати.
- Покладіть м'ясо в охолоджений маринад і залиште його на 3 дні у холодильнику.
- М'ясо можна запікати в духовці (приблизно 1 – 1,2 години при температурі 200 градусів) або закоптити.
- Щоб уникнути кіптяви, туго обмотайте кількома шарами бинта.
- Далі розмістіть м'ясо над димом (або підвісьте) і коптіть. Зазвичай, якщо труба має 1,5 метра, шинка буде готова через 5 – 6 годин.
- Перевірте готовність шинки, якщо в середині температура досягла 70 градусів або якщо ріжучи ніж, виходить рожевий сік. Якщо так, шинка готова. Після цього залиште її, щоб вистигла, і поріжте на тонкі скибочки впоперек волокон.
- Насолоджуйтесь з хроном та іншими додатками за вашим смаком.