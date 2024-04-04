Скільки потрібно маринувати перед приготуванням: шинка копчена – старовинний рецепт

Шинка на Великдень – добре відома традиційна страва, яка має особливе значення. Вона прикрашає святковий стіл та надає святу особливого настрою.

Готування шинки – це процес, який часто розпочинається заздалегідь, з маринування та випікання. Щоб створити неповторний смак і аромат страв, її слід попередньо замаринувати та залишити на кілька днів.

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Паска на сухих дріжджах

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Особлива страва / Фото vecteezy

– 500 мілілітрів води;– 30 грамів солі;– 5 грамів цукру;– 1 грам гвоздики (2 бутончики);– 5 грамів кмину;– 2 грами лаврового листа (2 – 3 штуки);– 2 грами перцю духмяного горошку (5 штук);– 2 грами перцю чорного горошку (5 шт);– 1 кілограм свинини.

Приготування:

Спочатку доведіть до кипіння 0,5 літра води, додайте спеції та прокип'ятіть впродовж хвилини. Потім залиште вистигати. Покладіть м'ясо в охолоджений маринад і залиште його на 3 дні у холодильнику. М'ясо можна запікати в духовці (приблизно 1 – 1,2 години при температурі 200 градусів) або закоптити. Щоб уникнути кіптяви, туго обмотайте кількома шарами бинта. Далі розмістіть м'ясо над димом (або підвісьте) і коптіть. Зазвичай, якщо труба має 1,5 метра, шинка буде готова через 5 – 6 годин. Перевірте готовність шинки, якщо в середині температура досягла 70 градусів або якщо ріжучи ніж, виходить рожевий сік. Якщо так, шинка готова. Після цього залиште її, щоб вистигла, і поріжте на тонкі скибочки впоперек волокон. Насолоджуйтесь з хроном та іншими додатками за вашим смаком.

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