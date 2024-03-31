Для приготування паски без випікання використовують сир та багато сухофруктів і горіхів. Якщо у вас немає спеціальних формочок, можете сформувати її у звичайному друшляку, завдяки чому вона матиме напівкруглу форму.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Рецепт паска без випікання

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. У мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до міцної піни. Розтопіть вершкове масло в невеликій каструлі.
  2. Потім за допомогою міксера збийте жовтки і цукор, поки суміш не стане світлою і пишною. Повільно додайте вершки та розтоплене масло. Перемішайте до однорідності маси.
  3. Порціями додайте подрібнений сир (можна також попередньо подрібнити в блендері) та ванільний цукор і знову перемішайте.
  4. В самому кінці лопаткою додайте білки.
  5. Перекладіть масу в каструлю.
  6. Перемішайте, поставте на повільний вогонь і дочекайтеся появи перших бульбашок.
  7. У цей момент зніміть з вогню.
  8. Додайте всі сухофрукти і горіхи та перемішайте масу.
  9. Викладіть масу (вона буде здаватися рідкою) в друшляк, вистелений марлею. Помістіть друшляк в каструлю або поставте в глибоку форму – там буде збиратися сироватка.
  10. Зверху накрийте сирну масу фольгою та злегка притисніть.
  11. Зніміть з вогню і повністю остудіть.
  12. Поставте в холодильник на кілька годин.