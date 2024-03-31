Для приготування паски без випікання використовують сир та багато сухофруктів і горіхів. Якщо у вас немає спеціальних формочок, можете сформувати її у звичайному друшляку, завдяки чому вона матиме напівкруглу форму.
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Рецепт паска без випікання
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- У мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до міцної піни. Розтопіть вершкове масло в невеликій каструлі.
- Потім за допомогою міксера збийте жовтки і цукор, поки суміш не стане світлою і пишною. Повільно додайте вершки та розтоплене масло. Перемішайте до однорідності маси.
- Порціями додайте подрібнений сир (можна також попередньо подрібнити в блендері) та ванільний цукор і знову перемішайте.
- В самому кінці лопаткою додайте білки.
- Перекладіть масу в каструлю.
- Перемішайте, поставте на повільний вогонь і дочекайтеся появи перших бульбашок.
- У цей момент зніміть з вогню.
- Додайте всі сухофрукти і горіхи та перемішайте масу.
- Викладіть масу (вона буде здаватися рідкою) в друшляк, вистелений марлею. Помістіть друшляк в каструлю або поставте в глибоку форму – там буде збиратися сироватка.
- Зверху накрийте сирну масу фольгою та злегка притисніть.
- Зніміть з вогню і повністю остудіть.
- Поставте в холодильник на кілька годин.