Сколько нужно мариновать перед приготовлением: ветчина копченая - старинный рецепт

Ветчина на Пасху - хорошо известное традиционное блюдо, которое имеет особое значение. Она украшает праздничный стол и придает празднику особое настроение.

Приготовление ветчины – это процесс, который часто начинается заранее, с маринования и выпекания. Чтобы создать неповторимый вкус и аромат блюд, ее следует предварительно замариновать и оставить на несколько дней.

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Пасха на сухих дрожжах

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Особенное блюдо / Фото vecteezy

– 500 миллилитров воды;– 30 граммов соли;– 5 граммов сахара;– 1 грамм гвоздики (2 бутончика);– 5 граммов тмина;– 2 грамма лаврового листа (2 – 3 штуки);– 2 грамма перца душистого горошка (5 штук);– 2 грамма перца черного горошка (5 шт);– 1 килограмм свинины.

Приготовление:

Сначала доведите до кипения 0,5 литра воды, добавьте специи и прокипятите в течение минуты. Затем оставьте остывать. Положите мясо в охлажденный маринад и оставьте его на 3 дня в холодильнике. Мясо можно запекать в духовке (примерно 1 – 1,2 часа при температуре 200 градусов) или закоптить. Чтобы избежать копоти, туго обмотайте несколькими слоями бинта. Далее разместите мясо над дымом (или подвесьте) и коптите. Обычно, если труба имеет 1,5 метра, ветчина будет готова через 5 – 6 часов. Проверьте готовность ветчины, если в середине температура достигла 70 градусов или если режу ножом, выходит розовый сок. Если так, ветчина готова. После этого оставьте ее, чтобы остыла, и порежьте на тонкие ломтики поперек волокон. Наслаждайтесь с хреном и другими дополнениями по вашему вкусу.

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