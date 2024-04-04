Сколько нужно мариновать перед приготовлением: ветчина копченая - старинный рецепт
4 апреля 2024, 20:12Читати новину українською
Источник:Вкус
Ветчина на Пасху - хорошо известное традиционное блюдо, которое имеет особое значение. Она украшает праздничный стол и придает празднику особое настроение.
Приготовление ветчины – это процесс, который часто начинается заранее, с маринования и выпекания. Чтобы создать неповторимый вкус и аромат блюд, ее следует предварительно замариновать и оставить на несколько дней.
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Пасха на сухих дрожжах
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 500 миллилитров воды;
– 30 граммов соли;
– 5 граммов сахара;
– 1 грамм гвоздики (2 бутончика);
– 5 граммов тмина;
– 2 грамма лаврового листа (2 – 3 штуки);
– 2 грамма перца душистого горошка (5 штук);
– 2 грамма перца черного горошка (5 шт);
– 1 килограмм свинины.
Приготовление:
- Сначала доведите до кипения 0,5 литра воды, добавьте специи и прокипятите в течение минуты.
- Затем оставьте остывать.
- Положите мясо в охлажденный маринад и оставьте его на 3 дня в холодильнике.
- Мясо можно запекать в духовке (примерно 1 – 1,2 часа при температуре 200 градусов) или закоптить.
- Чтобы избежать копоти, туго обмотайте несколькими слоями бинта.
- Далее разместите мясо над дымом (или подвесьте) и коптите. Обычно, если труба имеет 1,5 метра, ветчина будет готова через 5 – 6 часов.
- Проверьте готовность ветчины, если в середине температура достигла 70 градусов или если режу ножом, выходит розовый сок. Если так, ветчина готова. После этого оставьте ее, чтобы остыла, и порежьте на тонкие ломтики поперек волокон.
- Наслаждайтесь с хреном и другими дополнениями по вашему вкусу.