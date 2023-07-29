Як запобігти вибуху закруток: що робити, аби банки з консервацією не стріляли

Консервація – це чудовий спосіб зберегти смак літа та осені на холодну пору. Не важливо, робите ви варення чи маринуєте огірки, є кілька важливих правил, яких слід дотримуватися.

Для того, щоб уникнути неприємних казусів у вашій коморі, слід дотримуватися декількох золотих правил з заготівлі закруток. Дізнайтеся як робити консервацію на зиму у матеріалі 24 Каналу.

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Основа якісних закруток – досконала пастеризація

Пастеризація банок запобігає швидкому псуванню продуктів. Цей процес передбачає нагрівання банок від 60 до 100 градусів за Цельсієм.

За такої температури мікроорганізми гинуть, а консервація на зиму зберігає всі свої смакові та поживні властивості. Щоб правильно пастеризувати консервацію в банках, необхідно дотримуватися кількох правил.

Насолода у банці / Фото unsplash

Розкладіть консервацію в вимиті, стерилізовані і сухі банки. Наповніть банки так, щоб зверху залишилося вільне місце – приблизно 2 сантиметри. Щільно закрийте наповнені банки. Крім того, закриту банку можна перевернути догори дном і перевірити, чи не витікає рідина.

Наповнені консервацією і щільно закриті банки помістіть у велику каструлю, на дно якої покладіть тканину, наприклад, лляну. Також важливо, щоб банки з консервацією не стикалися один з одним. Наступним кроком пастеризації є заповнення каструлі водою (приблизно на 3/4 висоти банки). Якщо консерви в банках холодні, то налийте в каструлю холодну воду, а якщо теплі – наповніть каструлю з банками теплою водою.

Розігрійте підготовлену каструлю. Коли вода між банками закипить, зменшіть вогонь, накрийте каструлю кришкою і відміряйте час пастеризації.

Добірні продукти для консервації

Фрукти та овочі для консервації повинні бути твердими, але стиглими. Переконайтеся, що вони не перестигли. Навіть найменша кількість цвілі може стати причиною вибуху.

Якщо консервуєте огірки, важливо знати через які причиниможе стати мутним.