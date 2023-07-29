Как предотвратить взрыв закруток: что делать, чтобы банки с консервацией не стреляли

Консервация – это отличный способ сохранить вкус лета и осени в холодное время. Не важно, делаете ли вы варенье или маринируете огурцы, есть несколько важных правил, которые следует соблюдать.

Для того чтобы избежать неприятных казусов в вашем амбаре, следует придерживаться нескольких золотых правил по заготовке закруток. Узнайте, как делать консервацию на зиму в материале 24 Канала.

Интересно Вкусно вместе с "Бащинским": готовим летние салаты для идеального обеда или ужина

Основа качественных закруток – совершенная пастеризация

Пастеризация банок предотвращает скорую порчу продуктов. Этот процесс предполагает нагрев банок от 60 до 100 градусов по Цельсию.

При такой температуре микроорганизмы погибают, а консервация на зиму сохраняет все вкусовые и питательные свойства. Чтобы правильно пастеризовать консервацию в банках, необходимо соблюдать несколько правил.

Наслаждение в банке / Фото unsplash

Разложите консервацию в вымытые, стерилизованные и сухие банки. Наполните банки так, чтобы сверху осталось свободное место – примерно 2 сантиметра. Плотно закройте заполненные банки. Кроме того, закрытую банку можно перевернуть вверх дном и проверить, не вытекает ли жидкость.

Наполненные консервацией и плотно закрытые банки поместите в большую кастрюлю, на дно которой уложите ткань, например, льняную. Также важно, чтобы банки с консервацией не сталкивались друг с другом. Следующим шагом пастеризации является заполнение кастрюли водой (приблизительно на 3/4 высоты банки). Если консервы в банках холодные, налейте в кастрюлю холодную воду, а если теплые – наполните кастрюлю с банками теплой водой.

Разогрейте подготовленную кастрюлю. Когда вода между банками закипит, убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и отмерьте время пастеризации.

Отборные продукты для консервации

Фрукты и овощи для консервации должны быть жесткими, но спелыми. Убедитесь, что они не остыли. Даже самое малое количество плесени может стать причиной взрыва.

Если консервируете огурцы, важно знать по каким причинам