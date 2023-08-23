Так ніколи не помилитеся: як обрати смачний і солодкий кавун

Якщо ви, які ми, щороку чекаєте на відкриття сезону кавунів – ми підготували корисні поради, які не дадуть зробити невдалу покупку.

Кавун – велика ягода, яку ми часто помилково вважаємо фруктом. Аби обрати великий і стиглий плід, потрібно обов'язково дотримуватися декількох корисних порад.

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Смужки на кавуні

Ключовий аспект визначення стиглості кавунів – їх колір. Настійно рекомендуємо ретельний огляд кавунів, які мають чіткі прозорі смуги. Зокрема, яскраві зелені смуги повинні мати насичений темний відтінок, тоді як більш бліді мають мати кремовий світло-жовтий відтінок. Крім того, рекомендується вибирати тьмяний кавун, оскільки надмірно глянцевий вигляд означає його незрілість.

Жовта пляма

Коли справа доходить до вибору найсоковитішого та найсмачнішого кавуна, зверніть увагу на цю яскраву жовту пляму, також відому як польова або земляна пляма. Вона підкаже вам, де саме плід лежав на землі, перш ніж його зірвали для вашого задоволення. Гарненько огляньте кавун і подивіться на велику, кремово-жовту або навіть майже помаранчеву пляму – це те, що потрібно. Якщо ви помітили білу або світло-жовту пляму – це ознака того, що кавуну, можливо, бракує особливого смаку.

Стебло

Воно має бути сухим і жовто-коричневим. Зелене стебло може означати, що кавун ще не дозрів і йому не вистачає смаку та солодощів.

Постукайте по плоду

Візьміть кавун у руки і кісточками пальців злегка постукайте по ньому. Тепер прислухайтеся до звуку. Якщо він звучить глибоко і глухо, у ягоді більше води і, ймовірно, він стиглий. Навпаки, якщо звук вище і щільніше, це може означати, що кірка занадто товста і ягода ще не повністю дозріла.

Пошукайте плями

Сухі плями та прожилки, схожі на павутинки, є показниками дуже солодкого кавуна. Ці плями показують, де цукор просочується з ягоди. Тож перед тим, як брати кавун, огляньте його з усіх боків.

Форма кавуна

Шукайте кавун більш круглої та рівної форми, ніж овальний. Круглі плоди солодші, а овальні, переважно, водянисті та менш ароматні.

, пік сезону кавунів триває із середини серпня до кінця вересня. Саме у цей період ризик купити недозрілий кавун значно нижчий, ніж в інший час.