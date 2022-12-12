Секрети яблучного пирога: що робити, аби фрукти не опускалися на низ

Яблучний пиріг можна цілком справедливо назвати одним із найпопулярніших десертів. Він вражає не лише смаком, а й естетикою, і ми розповімо, як ще більше можна покращити другий критерій.

Готувати яблучний пиріг доволі просто, тому він такий популярний серед господинь. Окрім того, його смак можна доповнити корицею та іншими додатками, тож очікувати, що він колись набридне, не доводиться.

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Втім, доволі часто трапляється, що яблука опускаються на дно пирога, що не надто сприятливо позначається на вигляді десерту. Запобігти цьому допоможе один секрет, яким точно варто скористатися, адже бажання скуштувати пиріг має виникнути у ту саму мить, як тільки його побачиш.

Що робити, щоб яблука не опускалися на дно пирога

Насправді проконтролювати положення яблук у пирозі не так вже й складно, як може здатися на перший погляд. Потрібно лише звернутися до прийому, яким користуються імениті шеф-кухарі.

Проста порада для ідеального результату / Фото Unsplash

Вони радять перед випіканням обваляти яблука у борошні та викласти на середину пирога. За їх словами, такий простий крок дасть стовідсоткову гарантію, що яблука не будуть опускатися вниз.

Окрім того, це дозволить бути впевненим у тому, що дно пирога залишиться твердим. Часто, коли яблука опускаються вниз, то пускають сік прямо на тісто, яке внаслідок цього стає вологим, через що викладання шматочків пирога стає ще тим випробуванням. Одним простим кроком вбити двох зайців – доволі непоганий результат для такого простого секрету.