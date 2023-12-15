Щоб не вийшла сухою або занадто жирною: яке м'ясо найкраще підійде для шинки

15 грудня 2023, 08:11
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Джерело:

Kwestia smaku

Шинка – це традиційна та улюблена страва, яка прикрашає святковий стіл та дарує насолоду неперевершеним смаком. Важливим етапом приготування цього делікатесу є вибір відповідного м'яса.

Приготування цієї страви вдома не тільки дозволяє вам насолоджуватися неперевершеним смаком, але і зекономить кошти. Варто взяти на озброєння кілька секретів – і результат буде неперевершеним.

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Яке м'ясо обрати для найкращого результату

Оптимальним вибором для шинки є свинячий окіст — це відруб з тазостегнової або плечової частини свинячої напівтуші. Це помірно жорсткий шматок свинини з деякою кількістю сполучної тканини.

Окіст продається з кісткою та без, з прошарком жиру та без нього. Кулінар Євген Клопотенко радить обирати "яблучко" — найніжнішу частину свиного окосту.

Спробуйте обрати м'ясо з помірною жирністю. Занадто жирна шинка може бути важкою, а занадто худа – менш соковитою. М'ясо повинно мати натуральний рожевий колір.

Рецепт домашньої шинки

  • Час: 2,5 години

  • Порцій: 4

Такий смаколик точно сподобається гостям / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 1,2 кілограма свинячого окосту;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 3 зерна запашного перцю;
– 1 лавровий лист.

Приготування:

  1. Приготуйте воду з сіллю, в якій буде вимочуватися шинка на 2 дні: охолодіть кип’ячену воду в більшій каструлі і додайте багато солі (приблизно 2 – 3 столові ложки).
  2. Додайте часник, лавровий лист, зерна духмяного перцю і саму шинку.
  3. Відставте в дуже прохолодне місце, наприклад, у холодильник. За 2 дні витримки в розсолі шинку потрібно деякий час пом'яти рукою, щоб увібралася сіль.
  4. Зробити це потрібно всього 4 рази.
  5. Обсушіть шинку рушником, трохи посоліть і поперчіть.
  6. Покладіть у форму для запікання та поставте в попередньо розігріту до 190℃ духовку та запікайте без кришки 1 годину на кожен 1 кілограм шинки, тобто в нашому випадку 1,2 години.
  7. Слідкуйте, щоб шинка не підгоріла зверху – температуру запікання слід регулювати. Наприкінці перемістіть шинку на вищий рівень, щоб вона гарно підрум’янилася.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська