Щоб не вийшла сухою або занадто жирною: яке м'ясо найкраще підійде для шинки

Шинка – це традиційна та улюблена страва, яка прикрашає святковий стіл та дарує насолоду неперевершеним смаком. Важливим етапом приготування цього делікатесу є вибір відповідного м'яса.

Приготування цієї страви вдома не тільки дозволяє вам насолоджуватися неперевершеним смаком, але і зекономить кошти. Варто взяти на озброєння кілька секретів – і результат буде неперевершеним.

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Яке м'ясо обрати для найкращого результату

Оптимальним вибором для шинки є свинячий окіст — це відруб з тазостегнової або плечової частини свинячої напівтуші. Це помірно жорсткий шматок свинини з деякою кількістю сполучної тканини.

Окіст продається з кісткою та без, з прошарком жиру та без нього. Кулінар Євген Клопотенко радить обирати "яблучко" — найніжнішу частину свиного окосту.

Спробуйте обрати м'ясо з помірною жирністю. Занадто жирна шинка може бути важкою, а занадто худа – менш соковитою. М'ясо повинно мати натуральний рожевий колір.

Рецепт домашньої шинки

Час : 2,5 години

Порцій: 4

Такий смаколик точно сподобається гостям / Фото unsplash

– 1,2 кілограма свинячого окосту;– 3 зубчики часнику;– сіль, перець до смаку;– 3 зерна запашного перцю;– 1 лавровий лист.

Приготування:

Приготуйте воду з сіллю, в якій буде вимочуватися шинка на 2 дні: охолодіть кип’ячену воду в більшій каструлі і додайте багато солі (приблизно 2 – 3 столові ложки). Додайте часник, лавровий лист, зерна духмяного перцю і саму шинку. Відставте в дуже прохолодне місце, наприклад, у холодильник. За 2 дні витримки в розсолі шинку потрібно деякий час пом'яти рукою, щоб увібралася сіль. Зробити це потрібно всього 4 рази. Обсушіть шинку рушником, трохи посоліть і поперчіть. Покладіть у форму для запікання та поставте в попередньо розігріту до 190℃ духовку та запікайте без кришки 1 годину на кожен 1 кілограм шинки, тобто в нашому випадку 1,2 години. Слідкуйте, щоб шинка не підгоріла зверху – температуру запікання слід регулювати. Наприкінці перемістіть шинку на вищий рівень, щоб вона гарно підрум’янилася.

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