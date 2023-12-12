Сьогодні рецепт наших предків зазнав великих змін. Ми готуємо стейки на мангалі та барбекю. І, пристосувавшись до життя в будинках, використовуємо для просмажування м'яса пательні. Що важливо – навіть в такий спосіб стейки виходять неймовірно смачними та соковитими, зазначає 24 Канал.

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Та, незалежно від обраного методу приготування і ступеню просмажування м'яса, ця страва стане окрасою святкового столу чи швидким кулінарним рішенням на щодень. Особливо, якщо знати секрети, що перетворять стейк у справжнісінький витвір мистецтва.

Як приготувати смачний стейк на пательні: корисні лайфхаки

Можна отримати неймовірне задоволення від кожного шматочку просмаженого м'яса. А ось процес його приготування у деяких людей викликає хвилювання. Виправити це цілком реально. Для цього достатньо покластися на досвід провідних шеф-кухарів з багаторічною практикою.

Одним із таких є бренд-шеф Кулінарного центру МХП Ілля Демковський. За 20 років роботи в ресторанній та кулінарній сферах він зміг вивести власну формулу приготування ідеального стейка. Ілля та бренд фермерської яловичини Skott Smeat, з яким він працює, діляться лайфхаками, що допоможуть досягти такого ж результату і вам.

Корисні лайфхаки щодо приготування стейка / Фото Skott Smeat

Не поспішайте смажити стейк, який ви щойно дістали з холодильника. Для ідеального результату підготувати його потрібно за 30 хвилин – 1 годину до смаження. За цей час м'ясо нагріється до кімнатної температури. Таким чином вдасться уникнути шокового дисбалансу температур, що спричиняє сирість "серцевини" та підгорання м'яса зовні. Окрім цього, перед смаженням стейк повинен бути сухим. Якщо м'ясо дійшло до кімнатної температури, проте на ньому з'явилася зайва волога, побороти її допоможе звичайний кухонний рушник. Сіль – важливий та незамінний елемент смачної страви. Однак і тут є нюанси. Стейк варто солити або за 30 хвилин до приготування, або вже після смаження. Так він збереже максимум соковитості. А для різноманіття й оригінального смаку спробуйте поради щодо маринадів для стейків. Якщо на м'ясі є плівка чи шматочки жиру, залиште їх. Це лише надасть смаку та аромату яловичині. А ще краще – зробіть на плівці надрізи у вигляді решітки та зріжте зайве вже після приготування. Добре розігріта пательня – ваш найкращий друг у смаженні стейків. М'ясо треба класти на сковорідку після першого димлення. Для найкращого результату використовуйте рафіновану оливкову олію. Під час приготування стейк потребує уваги – перевертайте його кожну хвилину. Щоб отримати улюблену для багатьох просмажку medium rare, для стейка товщиною 3 – 3,5 сантиметра буде достатньо 6 – 8 хвилин. Пам'ятайте, що чим тоншим є стейк, тим менше часу йому знадобиться для смаження. Щоб ретельно контролювати температуру, можна скористатись м'ясним термометром (позначка в 63 – 71 градусів свідчить про готовність стейка). Та якщо цього девайсу ще немає на вашій кухні, орієнтуйтесь на рекомендації по часу приготування вище. Є ще один неймовірно цінний лайфхак, про який мало хто знає. Стейк варто прибирати з вогню на кілька хвилин раніше перед тим, як отримати заплановане прожарювання. У цей час сік переміщуватиметься всередині м'яса і воно продовжить готуватися. Після пательні м’ясу потрібен відпочинок. Щоб його організувати, майже готовий стейк викладіть на фольгу, загорніть та зачекайте 10 хвилин. Тепло рівномірно розподілиться, а сік усередині вбереться у волокна. Для ще приємнішого аромату можна додати вершкове масло, гілочку розмарину та зубчик часнику.

Найголовніше – обрати смачне м'ясо

Найважливіша порада у приготуванні смачних стейків – це, звичайно ж, вибір головного інгредієнта. Радимо звернути особливу увагу на стейки ТМ Skott Smeat.

Продукція цієї торгової марки зуміла підкорити як любителів смаку та аромату яловичини, так і тих, хто дбає про здорове харчування і ретельно рахує калорії. Адже у кожній упаковці бренду – лише добірне фермерське м'ясо, яке відповідає стандартам Halal, ISO та HACCP.

Обирайте якісну яловичину для стейка / Фото Skott Smeat

Обираючи стейки ТМ Skott Smeat, можна бути впевненими, що на вашому столі опиниться лише свіже і високоякісне м'ясо. Все тому, що бренд працює з перевіреними фермами-постачальниками, має державний контроль ветеринарною службою на всіх етапах виробництва.

Окрім цього, інноваційний скін-пак дає змогу зберігати стейки аж 20 днів, а завдяки високій якості вони мають насичений смак фермерського м'яса та відрізняються своєю соковитістю.

Стейків в асортименті ТМ Skott Smeat є аж 10 – на будь-який смак та гаманець, зокрема:

класичні та відомі – Рібай, Стріплойн, Тібоун тощо;

з меншим вмістом жиру та приємною ціною – Денвер, Флет Айрон та інші.

Скуштуйте будь-яку позицію з цього переліку, випробувавши лайфхаки шеф-кухаря, і ми гарантуємо, що яловичі стейки надовго закріпляться у вашому меню, адже це просто і неймовірно смачно! Придбати стейки ТМ Skott Smeat можна в магазинах Metro Cash&Carry, "Ашан", "Велика Кишеня", "Мегамаркет", "Фора" та у мережі магазинів "М'ясомаркет".