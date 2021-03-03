Червоний чи зелений: які види борщу є в Україні та як його готують у різних регіонах

В українській кухні розрізняють 3 головні види борщу – червоний, зелений і холодний. Водночас спосіб приготування цієї страви у різних регіонах країни є неоднаковим.

Зелений або щавлевий борщ варять навесні. Його готують з молодого щавлю і картоплі, додають порізане зварене яйце й заправляють сметаною. До зеленого борщу також можуть додавати кропиву або лободу.

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Холодний борщ зазвичай готували на початку літа. Тоді варили лише буряк та картоплю, а всі інші інгредієнти додавали сирими. Червоний із капустою – це найпопулярніший та найрізноманітніший борщ в Україні. Існує безліч рецептів його приготування.

Зараз є борщі суто сімейні. Якщо порахувати, ну це звісно важко порахувати, але якщо в нашій країні приблизно 5 – 10 мільйонів сімей, то існує така ж кількість унікальних рецептів борщу,

– зазначив кулінарний експерт Євген Клопотенко.



Український борщ / Фото Євгена Клопотенко

Раніше у всіх версіях борщу буряк завжди квасили і потім страву готували на буряковому квасі. Однак майже сотню років тому його витіснили помідори та томатна паста.

Як готують борщ у різних регіонах

Буряковий квас досі використовують на Галичині. Там також додають у страву гриби й чорнослив. Водночас на Прикарпатті роблять гуцульський борщ із білого буряка.

Традиційним для Львова вважають борщ без капусти, для Києва — з бараниною та яловичиною, для Полтави — на гусячому бульйоні. Цікаво, що у борщ по-харківськи додають пиво.



Процес приготування / Фото Євгена Клопотенко

Цікавим є рецепт приготування борщу на Донеччині. Справжнім він вважається без використання м'яса. Водночас до нього додають рибні косерви.

Враховуючи те, що консерви містять томат, до самої страви помідори або томатну пасту вже не додають.

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Риба є інгредієнтом й одеського борщу. Утім, там заздалегідь обсмажену рибу кладуть до майже готової страви. Після цього борщ має настоятися протягом 1,5 – 2 годин. В інших приморських регіонах України теж готують рибні борщі.

Дехто додає у борщ навіть ягоди

Ще один цікавий рецепт борщу – на Чернігівщині. Там до страви додають велику кількість різноманітних овочів, які є нехарактерними для інших регіонів. Зокрема, мовиться про кислі яблука.

Є рецепти борщу навіть з лісовими ягодами. Наприклад, на Поліссі ранньою весною варили борщі без буряка, а підкислювали його ягодами, які збирали в лісі, зокрема, журавлиною. У кількох регіонах України додають до борщу ще й в'ялені грушки.