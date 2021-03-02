Як приготувати цибулевий суп з куркою: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт французького супу з цибулею. Як правильно приготувати, читайте – у матеріалі.
Джерело:Наша Ряба
Цибулевий суп – класична страва французької кухні. Існує безліч рецептів у кожному регіоні Франції, але традиційним вважають рецепт з Ліону.
Для приготування супу використовують курячий бульйон з додаванням ароматних спецій та карамелізовану цибулю з вершковим маслом.
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Рецепт супу
- Для приготування супу почистіть від лушпиння цибулю, наріжте напівкільцями. Обсмажте на пательні з вершковим маслом до золотої скоринки. Далі – додайте соду, помішуючи ще 5-10 хвилин. Подрібніть до однорідної консистенції за допомогою блендера, пропустіть через сито.
- Ретельно помийте, почистіть від шкірки курятину. У каструлі з водою відваріть бульйон з додаванням букета гарні, додайте цибулю.
- Натріть твердий сир на грубій тертці, викладіть на грінки.
- Суп викладіть у порційні тарілки, зверху – грінки, відправте на 15 хвилин запікатись у розігріту духовку при температурі 220 градусів до рум’яної скоринки.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем.
- Дістаньте з духовки. Перед подачею задекоруйте петрушкою. Смачного!
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