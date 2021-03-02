Ми підготували для вас рецепт французького супу з цибулею. Як правильно приготувати, читайте – у матеріалі.

Цибулевий суп – класична страва французької кухні. Існує безліч рецептів у кожному регіоні Франції, але традиційним вважають рецепт з Ліону. Для приготування супу використовують курячий бульйон з додаванням ароматних спецій та карамелізовану цибулю з вершковим маслом. Читайте також Як приготувати картоплю Буланжер з куркою: домашній рецепт Рецепт супу Інгредієнти:

– 4 шт. курячих гомілок;

– 4 шт. цибулі;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 1 столова ложка соди;

– 1 літр води;

– 100 грамів твердого сиру;

– букет гарні (1 лавровий лист, 1 гілочка чебрецю, селера, петрушка, шавлія);

– грінки;

– петрушка;

– сіль, перець. Для приготування супу почистіть від лушпиння цибулю, наріжте напівкільцями. Обсмажте на пательні з вершковим маслом до золотої скоринки. Далі – додайте соду, помішуючи ще 5-10 хвилин. Подрібніть до однорідної консистенції за допомогою блендера, пропустіть через сито. Ретельно помийте, почистіть від шкірки курятину. У каструлі з водою відваріть бульйон з додаванням букета гарні, додайте цибулю. Натріть твердий сир на грубій тертці, викладіть на грінки. Суп викладіть у порційні тарілки, зверху – грінки, відправте на 15 хвилин запікатись у розігріту духовку при температурі 220 градусів до рум’яної скоринки. Помийте петрушку, подрібніть ножем. Дістаньте з духовки. Перед подачею задекоруйте петрушкою. Смачного!