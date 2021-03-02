Хай думають, що хочуть, але борщ український, – NYT опублікувало Ольгу Габро та секрет її борщу
Ольга Габро із Житомирщини поділилась своїм секретним рецептом борщу з американським виданням New York Times.
Джерело:фейсбук BBC News Ukrainian
Автори New York Times Марічка Варенікова та Ендрю Крамер написали про українсько-російські суперечки довкола борщу, а окрасою матеріалу стала приємна жіночка з Житомирщини пані Оля, котра поділилась із виданням рецептом свого секретного борщу.
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Ольга Габро з села Борщів, що на Житомирщині отримала примірник зі своїм портретом в американському виданні New York Times нещодавно, хоч надрукований матеріал вийшов ще у листопаді.
Хай думають, що хочуть, але борщ – український, – цитували журналісти Ольгу Габро.
Ольга Габро/Фото Марічки Варенікової
Пані Ольга розповіла як готує борщ та розповіла кілька секретів зі свого рецепту:
Потрібно окремо варити м'ясо, квасолю й картоплю, окремо – буряк і моркву. А змішати все лише перед подачею на стіл, – зазначила Ольга Габро.
Фотографка Оксана Парафенюк також зняла для NYT, як пані Ольга готує борщ, і на розвороті газети можна побачити саме цю світлину.
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