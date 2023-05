Українська кухня вражає навіть принцес: яку національну страву полюбляла Леді Діана

Принцеса Уельська – перша дружина майбутнього монарха Чарльза ІІ, коронація котрого відбудеться 6 травня. Вона полюбляла українську кухню, а яка страва була серед її фаворитів – дізнайтеся у нашому матеріалі.

Леді Діану ще за життя прозвали "принцесою людських сердець" за її неймовірну чуйність та доброту. Колишня дружина короля Чарльза ІІ багато подорожувала та була знайома ледь не зі всіма кухнями світ. Хоч вона ніколи не була в нашій країні, проте є одна українська страва, яку вона дуже полюбила.

Не пропустіть Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак

Благодійний південноафриканський фонд The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped опублікував листи 39-річної давності, отримані від знаменитих людей. Саме з них стало відомо, що леді Ді дуже полюбляла борщ.

Український борщ підкорив принцесу Діану / Фото Getty Images

У 1981 році фонд звернувся до знаменитостей з проханням поділитися своїми улюбленими рецептами для нової кухонної книги. До цього проєкту долучилася і принцеса Діана, яка ще тоді була нареченою принца Чарльза. Вона написала, що обожнює український борщ.

До теми У Великій Британії пройде обід на честь коронації Чарльза III: що увійде до королівського меню

Рецепт українського борщу принцеса знала напам'ять та навіть готувала цю страву самостійно.