Старовинні рецепти закарпатської кухні: топ-5 найколоритніших страв
5 липня 2023, 12:37Читать новость на русском
Українська кухня багата на різноманітні страви, які полюбилися вже в цілому світі. Борщ, вареники, сирники, голубці. Але не слід забувати й про інші відомі давні страви, як бограч та гомбовці.
Закарпатська кухня – це не тільки кнедлики, банош та наливки. 24 канал підготував цікаву та неймовірно колоритну підбірку страв української кухні, яка закохає вас у наїдки Закарпаття.
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Рецепт бограча
- Час: 2 години
- Порції: 6
– 100 грамів копченого бекону;
– 3 ріпчасті цибулини;
– 2 морквини;
– 6 картоплин;
– 3 зубки часнику;
– 400 грамів томатів у власному соку;
– 2 солодкі перці;
– 1 гострий перець;
– 600 грамів яловичини;
– 800 грамів м'ясних свинячих реберець;
– 1 столова ложка солодкої паприки;
– сіль та спеції;
– 2,5 літри води;
– жменька петрушки.
Приготування:
- Нарізаємо невеличкими кубиками бекон, очищену цибулю. Моркву нарізаємо соломкою, солодкий перець – довільно.
- Очищену картоплю нарізаємо грубими шматками, часник – дрібно-дрібно. Так само і гострий перець.
- Розрізаємо ребра по одному. Яловичину ріжемо так, щоб можна було за один укус з’їсти в готовому виді.
- Смажимо бекон на середньому вогні до вигляду шкварок. Висипаємо цибулю та смажимо кілька хвилин. Додаємо моркву, смажимо ще кілька хвилин.
Закарпатський бограч / Фото Автентична Україна
- Далі додаємо мелений гострий перець і паприку.
- Додаємо розім'яті томати разом із соком, солодкий перець одразу за томатами. Додаємо м'ясо.
- Доливаємо воду, вода повинна накрити м'ясо. Присмачуємо спеціями і сіллю. Доводимо наш суп до кипіння.
- Зменшуємо вогонь до мінімального та варимо до того часу, поки м’ясо стане м’яким. Закладаємо картоплю.
- При необхідності доливаємо ще трохи води, щоб закривала всі продукти.
- Готуємо бограч до того часу, поки зм’якне картопля. Додаємо часник та зелень.
- Настоюємо суп десять хвилин, подаємо до столу.
Смачного!
Рецепт ріплянки
- Час: 1,5 години
– картопля;
– кукурудзяне борошно;
– вершкове масло;
– бринза.
Приготування:
- Відваріть картоплю в невеликій кількості води. Воду зливати не слід. Всипте туди попередньо замочену у теплій воді кукурудзяну крупу. Вимісіть до однорідності.
- Посуд для запікання рясно змастіть вершковим маслом. Викладіть в нього ріплянку, зверху додайте шматочок масла і притрусіть бринзою.
- Запікайте в духовці при 220 градусах протягом 30 – 40 хвилин до утворення золотистої кірочки.
- Подавайте ріплянку зі сметаною та шкварками.
Смачного!
Рецепт грибної юшки
- Час: 2 години
- Порції: 4
– 100 грамів білих сушених грибів;
– 4 картоплини;
– морква;
– ріпчаста цибуля;
– олія для смаження;
– петрушка;
– часник;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Сушені гриби замочуємо в холодній воді на кілька годин, щоб вони розмокли. У глибокій каструлі відварюємо гриби на маленькому вогні одну годину.
- На розігрітій сковорідці з олією підсмажуємо очищену та порізану кубиками картоплю, подрібнену кубиками цибулю і моркву, натерту на тертці.
- Посоліть, поперчіть суп, додайте духмяний перець, лавровий лист. Варіть суп ще хвилин 10 і додайте вичавлений через прес та припущений на олії часник та подрібнену зелень.
Смачного!
Рецепт лангоші
- Час: 3 години
- Порції: 4
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 150 грамів картопляного пюре;
– 6 грамів свіжих дріжджів;
– 100 грамів молока;
– ½ чайної ложки цукру;
– 2 зубчики часнику;
– 4 ложки сметани;
– 200 грамів твердого сиру;
– сіль;
– мелена паприка;
– олія для смаження.
Приготування:
- Для тіста з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль.
- Додаємо до суміші картопляне пюре й усе перемішуємо.
- Невеликими порціями додаємо до суміші борошно, замісіть тісто. Воно вийде трішки липким та м'яким.
- Перекладаємо тісто до миски, накриваємо харчовою плівкою й відправляємо в тепле місце на 1 – 2 години.
- Коли тісто відпочине, розігріваємо олію для смаження лангошів.
- Щедро посипаємо стільницю борошном і викладаємо на неї тісто. Розділяємо його на чотири частини.
- Руками, без допомоги качалки, розтягуємо кожну частину тіста й формуємо округлі лангоші. Серединку трішки приминаємо пальцями.
- Коли температура олії сягне 180 градусів – можна смажити лангоші.
- Обсмажуємо їх з обох сторін у фритюрі й викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
- Змішуємо сметану, пропущений крізь прес часник і змазуємо цим соусом палянички.
- Рясно посипаємо їх тертим сиром і меленою паприкою.
Смачного!
Рецепт гомбовців
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– 300 грамів 5% кисло-молочного сиру;
– 1 яєчний жовток;
– 30 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 слива;
– 30 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів горіхів;
– сметана для подачі.
Приготування:
- Кисло-молочний сир перетираємо через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо жовток, пшеничне борошно, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.
- Сливу розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл та ще один раз — має вийти 8 частин.
Закарпатські гомбовці / Фото Автентична Україна
- Вологими руками ділимо наше сирне тісто на 8 частин та починаємо формувати гомбовці. З тіста робимо коржик, в середину кладемо частинку сливи і загортаємо краї. Викладаємо кожен гомбовець у борошно та формуємо м'ячик.
- Варимо гомбовці у великій кількості підсоленого окропу. Коли вони почнуть спливати — дістаємо та обвалюємо кожен у мелених горіхах.
- Подаємо страву до столу з домашньою сметаною або повидлом.
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