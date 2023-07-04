Вишнева наливка – смачний алкогольний напій, який ви з легкістю можете приготувати вдома без жодних труднощів. Процес не складний, але вимагає чимало часу.
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Готовий солодкий напій з вишні буде готовий за 2 місяці, але результат готової наливки виправдовує очікування.
Рецепт вишневої наливки з горілкою
- Час: 2 місяці
- Порції: 1 – 2 літри
Приготування:
- Вишню миємо і перебираємо. Видаляти з ягід кісточки необов'язково. Викладаємо вишню в чисту трилітрову банку. Наповнюємо банку ягодою до самого верху.
- Висипаємо в трилітрову банку повну склянку цукру. Щоб він краще розподілився в банці, злегка струсіть її.
- Наливаємо в банку з вишнею горілку. Її потрібно наливати по вінця банки. За бажання можете замінити горілку спиртом або самогоном.
- Закриваємо банку з наливкою кришкою і кілька разів перевертаємо її догори дном, щоб цукор розчинився в горілці. Цю процедуру потрібно буде повторювати протягом найближчих двох-трьох днів.
- Банку ставимо в темне місце і залишаємо за кімнатної температури на два місяці.
- Готову наливку подаємо в холодному вигляді.
Смачного!