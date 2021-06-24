10 сніданків котрі потрібно прибрати з раціону та з чого краще починати день
Джерело:інстаграм Насті Голобородько
Українська блогерка Анастасія Голобородько поділилася з читачами корисними порадами, щодо правильного сніданку. Дівчина обрала 10 найбільш шкідливих варіантів сніданку та замінили їх на корисні й поживні страви.
Одним із найважливіших прийомів їжі є сніданок. На жаль, більшість людей відмовляються снідати, як наслідок – систематичні переїдання на ніч, зайва вага та проблеми з травленням.
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Пропонуємо вам переглянути ваше харчування, а саме сніданки та обирати тільки корисну та здорову їжу на щодень зі збалансованими білками, вуглеводами та жирами.
10 шкідливих сніданків
- Солодкі та цукрові злаки, пластівці, медові та сиропні граноли, каші швидкого приготування
Сухі сніданки / Фото Знай юа
- Оладки, панкейки та вафлі
Бельгійські вафлі / Фото Гранд кулінар
- Тости з вершковим маслом
Тости з маслом та медом / Фото Ліга
- Магазинні мафіни
Мафіни / Фото Затишок
- Фруктові соки та фреші
Соки та фреші / Фото Метро
- Ранкова випічка: круасани, пончики та булки
Круасани / Фото Гранд кулінар
- Йогурти з підсолоджувачами та знежирена молочна продукція
Магазинний йогурт / Фото Ключ
- Енергетичні батончики
Магазинні батончики / Фото СВО
- Перероблені м'ясні продукти: сосиски, ковбаси, паштети
Ковбаса молочна / Фото Кулінар
- Солодкі кавові напої
Солодкі напої на основі кави / Фото Солодка Мадам
У всіх перелічених стравах великий вміст цукру, консервантів та підсолоджувачів, котрі ніяк не наситять ваш організм корисною клітковиною та вітамінами.
Чим снідати вранці
- Яєчня зі свіжим салатом та цільнозерновий хліб або гречка; горіхи, полуниця
Яєчня / Фото Все освіта
- Омлет зі шпинатом, козиний сир, два види будь-яких овочів та чорний шоколад
Омлет / Фото Гранд Кулінар
- Кіноа з салатом та авокадо, зелений листовий салат, томати, оливки та насіння
Салат з кіноа / Фото 1000 меню
- Запечений батат або картопля, слабосолона червона риба або хамон, свіжий огірок, редиска та листя салату
Картопля з рибою / Фото Кнапвел
- Бананові оладки зі свіжими або замороженими ягодами
Оладки бананові / Фото Пабліш Україна
- Рол з кукурудзяної паляниці зі свіжими овочами та вареними яйцями
Роли з різними начинками / Фото Молодий буковинець
Обов'язково снідайте щоранку, адже запорука хорошого для та здорового організму!