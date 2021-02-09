Як приготувати бурякові панкейки з крем-сиром: рецепт від Євгена Клопотенка

Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати бурякові панкейки. Чудовий варіант для сніданку до свята закоханих. Запишіть собі рецепт.
Панкейки – це традиційні американські млинці. Їх подають з медом, шоколадом або фруктами. Це прекрасний варіант для сніданку у будні й свята.
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Рецепт млинців
Інгредієнти:
– 1 склянка молока;
– 1 склянка борошна;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 20 мілілітрів бурякового соку;
– ½ чайної ложки розпушувачу для тіста;
– 100 грамів крем-сиру;
– сік лимона.
Панкейки — це кругленька любов, яку можна помастити сиром, шоколадом або медом і з’їсти, — зазначив у дописі Євген Клопотенко.
- Для приготування млинців просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте яйце з цукром, додайте молоко, борошно, розтоплене вершкове масло, буряковий сік, перемішайте до однорідної консистенції, залиште у холодильнику на 20 хвилин. Викладіть, додайте розпушувач, перемішайте.
- Розігрійте пательню. Вилийте тісто, розподіліть на поверхні, обсмажте 1-2 хвилини з двох сторін.
- Для приготування крему змішайте з лимонним соком крем-сир, перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть млинці на тарілку. Подавайте з кремом. Смачного!