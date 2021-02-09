Як приготувати бурякові панкейки з крем-сиром: рецепт від Євгена Клопотенка

Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати бурякові панкейки. Чудовий варіант для сніданку до свята закоханих. Запишіть собі рецепт.

Панкейки – це традиційні американські млинці. Їх подають з медом, шоколадом або фруктами. Це прекрасний варіант для сніданку у будні й свята.

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Рецепт млинців

– 1 склянка молока;– 1 склянка борошна;– 1 яйце;– 1 столова ложка цукру;– 50 грамів вершкового масла;– 20 мілілітрів бурякового соку;– ½ чайної ложки розпушувачу для тіста;– 100 грамів крем-сиру;– сік лимона.

Панкейки — це кругленька любов, яку можна помастити сиром, шоколадом або медом і з’їсти, — зазначив у дописі Євген Клопотенко.