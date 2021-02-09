Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати бурякові панкейки. Чудовий варіант для сніданку до свята закоханих. Запишіть собі рецепт.

Панкейки – це традиційні американські млинці. Їх подають з медом, шоколадом або фруктами. Це прекрасний варіант для сніданку у будні й свята.

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Рецепт млинців

Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 1 склянка молока;

– 1 склянка борошна;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 20 мілілітрів бурякового соку;

– ½ чайної ложки розпушувачу для тіста;

– 100 грамів крем-сиру;

– сік лимона.

Панкейки — це кругленька любов, яку можна помастити сиром, шоколадом або медом і з’їсти, — зазначив у дописі Євген Клопотенко.