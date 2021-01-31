Як приготувати тонкі млинці? Спробуйте – на кефірі. Вони виходять надзвичайно ніжними та смачними.

Джерело: Smachno News

Млинці готують на молоці або на кефірі. Це чудова основа для будь-якої начинки – солодкої, солоної. Якщо ви хочете приготувати з солоною начинкою, то не додавайте в тісто цукор. Для того, щоб млинці виходили тонкими – потрібно додати в тісто окріп.

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Рецепт солодких млинців

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів кефіру;

– 200 грамів борошна;

– 150 мілілітрів води;

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– соняшникова олія для смаження.

Млинці з кокосовими пластівцями/Фото pexels.com