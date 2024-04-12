Буженина в духовці: рецепти на будь-який смак – точні пропорції м'яса та спецій
12 квітня 2024, 06:23Читать новость на русском
Джерело:Журнал про правильне харчування
Запечена до досконалості, ароматизована спеціями та травами буженина є втіленням неймовірного смаку. Приготуйтеся зануритися у світ ароматного, соковитого м'яса, яке розтане у вашому роті.
Буженина – страва, яка являє собою великий шматок м'яса, зазвичай свинини, запечений у духовці. М'ясо перед приготуванням маринують у спеціях, а потім повільно запікають до готовності.
Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Буженина у духовці
- Час: 3 години
- Порцій: 6
– 1,2 кілограма свинини;
– 4 зубчики часнику;
– пів столової ложки солі;
– 15 грамів спецій для свинини;
– 300 грамів цибулі.
Приготування:
- М'ясо різати не потрібно, краще образу купити цільний та красивий шматок.
- Помийте його під проточною водою та обсушіть за допомогою паперового рушника.
- Спочатку підготуйте кілька зубчиків часнику, очистивши їх від шкірки.
- Далі, візьміть великий шматок свинини і зробіть у ньому декілька глибоких надрізів, куди акуратно вставте підготовлені часточки часнику.
- Обережно натріть весь шматок м'яса сіллю та приправами, добре втираючи їх у м'ясо.
- Цибулю почистіть та наріжте на кільця приблизно півсантиметрової товщини, викладіть їх на дно миски або іншої ємності, де буде маринуватися м'ясо.
- М'ясний шматок розмістіть на цибульному "подушці", а зверху та по боках покрийте його щільним шаром решти кілець цибулі.
- Закрийте ємність з м'ясом харчовою плівкою для захисту від висихання та відправте в холодильник на 24 години для маринування.
- Коли м'ясо готове до запікання, застеліть деко фольгою і викладіть на неї мариноване м'ясо разом з цибулею.
- Покрийте свинину додатковим шматком фольги, щільно закривши краї, та відправте в духовку, попередньо нагріту до 220 градусів Цельсія, на одну годину тридцять хвилин.
- Після цього зніміть верхній шар фольги, щоб м'ясо змогло підрум'янитись, і продовжуйте запікання ще близько 30 хвилин.
- Після готовності дайте буженині охолонути прямо в духовці, а потім на додаткові дві години помістіть її в холодильник.
- Рекомендується нарізати м'ясо вже охолодженим, так воно буде зберігати форму і стане більш соковитим і ніжним завдяки часу, проведеному на просочення.
Буженина з чорносливом
- Час: 3 години
- Порцій: 6
– 1,2 кілограма свинини;
– 150 грамів чорносливу;
– сіль, спеції до смаку;
– 15 грамів соєвого соусу;
– 20 грамів гірчиці;
– 15 грамів часнику (приблизно 4 зубчики).
Приготування:
- Спочатку покладіть чорнослив на 10 хвилин у гарячу воду, потім злийте воду через сито та дайте висохнути.
- Для приготування маринаду змішайте в ємності соєвий соус, гірчицю та дрібно нарізаний часник до отримання гладкої маси.
- Омийте м'ясо під проточною водою та акуратно висушіть за допомогою кухонного рушника. На свинині здійсніть неглибокі надрізи з одного боку та вставте в них підготовлений чорнослив. Натріть м'ясо з усіх боків спеціями та сіллю, ретельно втираючи їх в поверхню.
- Помістіть шматок м'яса на шматок фольги та рівномірно покрийте маринадом. Загорніть м'ясо у фольгу, герметично закривши краї, і залиште у холодильнику на кілька годин для маринування.
- Для запікання розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія та запікайте м'ясо протягом однієї години тридцяти хвилин. За 15 хвилин до готовності відкрийте фольгу, щоб м'ясо змогло зарум'янитися.
- Перевірте готовність, проткнувши центр м'яса: якщо сік, що виділяється, прозорий – буженина готова. Подавайте страву гарячою або теплою з картопляним гарніром, не дозволяючи м'ясу повністю охолонути.