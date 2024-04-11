Універсальне м'ясо для гриля – курятина. Коштує недорого, а ще поєднується з будь-яким маринадом. Від правильно підібраних спецій та інгредієнтів залежить не лише аромат та смак, а й текстура м'яса.
Цікаво Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день
Гомілки та курячі крильця на грилі
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Така смакота / Фото unsplash
Приготування:
- У мисці змішайте соєвий соус, мед, оливкову олію, подрібнений часник лимонний сік, мелений чорний перець, паприку.
- Курячі гомілки та крильця добре промийте та обсушіть паперовими рушниками.
- Викладіть курку в маринад і перемішайте, щоб кожен шматок був ретельно покритий.
- Залиште в холодильнику маринуватися на кілька годин або на ніч.
- Розігрійте гриль до середньо-високої температури.
- Викладіть курячі гомілки та крильця на гриль і смажте до готовності та до золотистої скоринки, періодично перевертаючи, приблизно 25 – 30 хвилин.
- Під час смаження можна періодично змащувати курку залишками маринаду для додаткової вологи та смаку.
- Подавайте гарячими, прикрасивши за бажання зеленою цибулею.