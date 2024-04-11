Універсальне м'ясо для гриля – курятина. Коштує недорого, а ще поєднується з будь-яким маринадом. Від правильно підібраних спецій та інгредієнтів залежить не лише аромат та смак, а й текстура м'яса.

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Гомілки та курячі крильця на грилі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Курка на гриліТака смакота / Фото unsplash

Приготування:

  1. У мисці змішайте соєвий соус, мед, оливкову олію, подрібнений часник лимонний сік, мелений чорний перець, паприку.
  2. Курячі гомілки та крильця добре промийте та обсушіть паперовими рушниками.
  3. Викладіть курку в маринад і перемішайте, щоб кожен шматок був ретельно покритий.
  4. Залиште в холодильнику маринуватися на кілька годин або на ніч.
  5. Розігрійте гриль до середньо-високої температури.
  6. Викладіть курячі гомілки та крильця на гриль і смажте до готовності та до золотистої скоринки, періодично перевертаючи, приблизно 25 – 30 хвилин.
  7. Під час смаження можна періодично змащувати курку залишками маринаду для додаткової вологи та смаку.
  8. Подавайте гарячими, прикрасивши за бажання зеленою цибулею.