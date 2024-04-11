Тепла погода неодмінно пробуджує бажання вийти на вулицю та насолоджуватися теплом сонця, компанією друзів та, звичайно ж, ароматними стравами з гриля. Сезон застіль на свіжім повітрі розпочався, а це означає, що настав час запалювати вугілля і готувати смачні страви.