Буженина – страва, яка являє собою великий шматок м'яса, зазвичай свинини, запечений у духовці. М'ясо перед приготуванням маринують у спеціях, а потім повільно запікають до готовності.

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Буженина у духовці

Час: 3 години

3 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма свинини;

– 4 зубчики часнику;

– пів столової ложки солі;

– 15 грамів спецій для свинини;

– 300 грамів цибулі.

Приготування:

М'ясо різати не потрібно, краще образу купити цільний та красивий шматок. Помийте його під проточною водою та обсушіть за допомогою паперового рушника. Спочатку підготуйте кілька зубчиків часнику, очистивши їх від шкірки. Далі, візьміть великий шматок свинини і зробіть у ньому декілька глибоких надрізів, куди акуратно вставте підготовлені часточки часнику. Обережно натріть весь шматок м'яса сіллю та приправами, добре втираючи їх у м'ясо. Цибулю почистіть та наріжте на кільця приблизно півсантиметрової товщини, викладіть їх на дно миски або іншої ємності, де буде маринуватися м'ясо. М'ясний шматок розмістіть на цибульному "подушці", а зверху та по боках покрийте його щільним шаром решти кілець цибулі. Закрийте ємність з м'ясом харчовою плівкою для захисту від висихання та відправте в холодильник на 24 години для маринування. Коли м'ясо готове до запікання, застеліть деко фольгою і викладіть на неї мариноване м'ясо разом з цибулею. Покрийте свинину додатковим шматком фольги, щільно закривши краї, та відправте в духовку, попередньо нагріту до 220 градусів Цельсія, на одну годину тридцять хвилин. Після цього зніміть верхній шар фольги, щоб м'ясо змогло підрум'янитись, і продовжуйте запікання ще близько 30 хвилин. Після готовності дайте буженині охолонути прямо в духовці, а потім на додаткові дві години помістіть її в холодильник. Рекомендується нарізати м'ясо вже охолодженим, так воно буде зберігати форму і стане більш соковитим і ніжним завдяки часу, проведеному на просочення.

Буженина з чорносливом

Час: 3 години

3 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма свинини;

– 150 грамів чорносливу;

– сіль, спеції до смаку;

– 15 грамів соєвого соусу;

– 20 грамів гірчиці;

– 15 грамів часнику (приблизно 4 зубчики).

Приготування:

Спочатку покладіть чорнослив на 10 хвилин у гарячу воду, потім злийте воду через сито та дайте висохнути. Для приготування маринаду змішайте в ємності соєвий соус, гірчицю та дрібно нарізаний часник до отримання гладкої маси. Омийте м'ясо під проточною водою та акуратно висушіть за допомогою кухонного рушника. На свинині здійсніть неглибокі надрізи з одного боку та вставте в них підготовлений чорнослив. Натріть м'ясо з усіх боків спеціями та сіллю, ретельно втираючи їх в поверхню. Помістіть шматок м'яса на шматок фольги та рівномірно покрийте маринадом. Загорніть м'ясо у фольгу, герметично закривши краї, і залиште у холодильнику на кілька годин для маринування. Для запікання розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія та запікайте м'ясо протягом однієї години тридцяти хвилин. За 15 хвилин до готовності відкрийте фольгу, щоб м'ясо змогло зарум'янитися. Перевірте готовність, проткнувши центр м'яса: якщо сік, що виділяється, прозорий – буженина готова. Подавайте страву гарячою або теплою з картопляним гарніром, не дозволяючи м'ясу повністю охолонути.

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