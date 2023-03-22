Для чого додавати перець у чай: цей смак вас просто вразить

Чай є одним з найпопулярніших напоїв у всьому світі. Він чудово смакує в будь-якій ситуації. Зазвичай його приправляють цукром, лимонним соком, медом або імбиром, проте це далеко не вичерпний перелік опцій.

Чорний перець – одна з найпопулярніших і універсальних спецій. Нею приправляють різні страви, щоб зробити їх більш виразними. Характерну гостроту йому надає речовина піперин. Він має протизапальну дію, а також може підсилити смак чаю.

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Чому варто додавати перець у чай

Зазвичай ми тягнемося до чаю, коли хочемо зігрітися. А уявіть, що станеться, якщо додати в чай ​​перець. Смак чаю з додаванням перцю теж чудовий. Кілька горошин чорного перцю необхідно додати на етапі заварювання, щоб він встиг віддати свій характерний смак і аромат. Готова чайна заварка буде злегка пікантною.

Особливий чай / Фото unsplash

Що ще варто додати в чай

– закип'ятіть воду;– помістіть чай та кілька горошин чорного перцю в чайник і додайте гарячої води;– накрийте чайник кришкою і залиште чай 5 хвилин;– процідіть заварку і налийте гарячий чай у чашки.

У чай також можна додавати інші цікаві інгредієнти. Вони змінять його смак та посилять інші властивості.

Варення з малини – має зігріваючу і дію.

Молоко – завдяки додаванню цього інгредієнти можна пом’якшити смак заварки. Молоко додає трохи природної солодкості, вирівнюючи смак чаю.

Мед – ним можна підсолоджувати чай, замінивши цукор. Проте слід пам'ятати, що його потрібно класти в теплий, а не в гарячий чай. При температурі вище 60 градусів він втрачає свої корисні властивості.