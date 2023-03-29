Це дивує усіх: чому мариновані огірки стають порожніми всередині

Мариновані огірки – одна з найбільш улюблених закусок українців. Хрусткість та смак цієї страви захоплюють кожного, але є цікавий момент, на який часто звертають увагу.

Мариновані огірки – це окремий вид смакового задоволення, але інколи з ними трапляється дуже неприємна оказія. Бувають випадки, коли всередині огірки стають порожніми, і замість приємного хрускоту ми отримуємо лише розбризканий на всі боки сік.

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Якщо ви хочете, аби подібне ніколи не траплялося з вашими маринованими огірками – скористайтеся наступними порадами.

Правильні овочі

Перш ніж братися за маринування огірків, потрібно знайти правильні овочі. Найкраще підійдуть молоді огірки, без темної та жорсткої шкірки.

У жодному разі не можна брати "старіші" огірки, адже їхня м'якоть вже втратила велику кількість води, тож немає жодного сумніву, що в результаті вони будуть "пустими". Також краще обирати огірки з "гострою" шкіркою, ц е гарантує особливу хрусткість.

Замочування

Замочування огірків безпосередньо впливає на те, чи будуть овочі "пустими". Їх потрібно промивати кожного разу, у мисці з холодною водою і сіллю. Попередньо не потрібно нічого обрізати та відривати від огірків.

Не слід забувати й про терпіння, огірки потрібно відмочувати від 2 до 6 годин, адже сіль не дасть натуральному соку огірка випасти в осад.

Розкладання по банках

Ще одне важливе правило, яке вбереже огірки від порожнистості: огірки потрібно укладати дуже щільно. Овоч не може плавати у розсолі, хоча деякі господині роблять і цю помилку.

Якщо ви все зробите правильно, то через короткий проміжок часу вже зможете ласувати хрусткими огірочками, всередині яких немає порожнин.