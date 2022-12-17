Чому яйце погано чиститься: у чому причина та як її уникати

Незабаром нам доведеться варити дуже багато яєць, адже вони дуже часто трапляються у святкових рецептах. У цьому процесі немає нічого складного, може виникнути лише одна морока.

Зварити яйце на круто – справа кількох хвилин, з якою ні в кого не виникає складнощів. Проблеми можуть з'являтися потім, коли ми беремося чистити яйця: шкаралупа ніяк не хоче відділятися від білка, і частина продукту відправляється разом з нею до сміттєвого відра.

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У цієї проблеми є конкретна причина, і позбутися її дуже легко. Як саме – розберімося.

Чому яйце погано чиститься та як цього уникнути

Чому деякі варені яйця очищаються вкрай легко, а чищення інших перетворюється на справжній кошмар? Причина у свіжості продукту та способі його зберігання.

Старіші яйця чистяться краще / Фото eatthis.com

Фахівці пояснюють, що у свіжих яєць pH – водневий показник – нижчий, аніж у старших. Попри поширену в народі думку, що свіжі варені яйця почистити легше, у реальності ситуація протилежна: шкаралупа легше буде зніматися з яєць із показником pH не менше 9, тобто з того продукту, який вже трішки постояв у холодильнику.

Втім, це зовсім не означає, що яйця можна зберігати абияк для кращого чищення. Продукція повинна бути у холодильнику, найкраще – у найпрохолоднішому його місці. Таким чином яйця не втрачатимуть якості, але в перспективі із їх чищенням не виникатиме жодних проблем.