Чудова вечеря з мінімальними зусиллями: як приготувати куряче карі у мультиварці

Іноді хочеться прийти додому після напруженого дня та не стояти на кухні. Кухарка поділилася простим рецептом у мультиварці, який спростить приготування вечері.

Блогерка-куховарка Джолін Кокс розповіла, як з легко приготувати смачне куряче карі без використання пательні.

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Жінка розповідає, що страви вона готує вранці, коли в неї ще достатньо сил.

Чим займається Джолін Кокс Жінка публікує свої рецепти на новинних сайтах, а також веде сайт Жінка публікує свої рецепти на новинних сайтах, а також веде сайт OneYummyMommy , де вона разом зі своєю дочкою Ліл розповідає про приготування основних страв та десертів. Жінка має свій твіттер та інстаграм-сторінку

Джолін зі своєю дочкою ділиться смачними рецептами / Фото з інстаграму Кокс

Одне з моїх головних правил – уникати інгредієнтів, які потрібно спочатку приготувати на сковороді. Останнє, що я хочу робити під час ранкового поспіху, це смажити цибулю на плиті,

– зазначила Кокс.

Для щоденного харчування кухарка радить придбати мультиварку, яка триматиме страви теплими та не потребуватиме присутності людини під час приготування. Так ви зможете просто покласти інгредієнти до пристрою та піти по своїх справах.

Використовуйте заморожені овочі, так ви можете кинути все це в мультиварку і піти. Просто встановіть конкретний час, коли мультиварка ввімкнеться,

– розповіла кухарка.

Приклад сервірування страви / Фото з інстаграму Кокс

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Як приготувати куряче карі

Страва розрахована на 4 порції.

Інгредієнти

100 грамів замороженої нарізаної кубиками цибулі

100 грамів замороженого нарізаного кубиками перцю

3 курячі грудки, нарізаних кубиками

150 грамів томатного пюре

400 мілілітрів рослинного молока

2 столові ложки порошку карі

1 ложка меленого кмину

Процес приготування

Покладіть усі інгредієнти до мультиварки та ретельно перемішайте.

Закрийте кришкою.

Встановіть мультиварку на 2 – 3 години на високій потужності або на 4 – 5 годин у повільному режимі.

Страву можна подавати з рисом, макаронами чи куштувати просто так. Смачного!