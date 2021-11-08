Карамелізований гарбуз чудово підійде до м'яса чи страви з птиці. Також приготований гарбуз за цим рецептом може замінити повноцінний гарнір до будь-якої страви.
Читайте також Гарбуз та курка – ідеальне комбо: 3 страви, за які ви полюбите осінь
Рецепт карамелізованого гарбуза
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Карамелізований гарбуз / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Розріжте гарбуз навпіл та вийміть насіння.Зріжте з нього шкірку.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте гарбуз протягом 20 хвилин.
- Дістаньте гарбуз з духовки та залишіть на 5 хвилин. Гострим ножем зробіть на гарбузі поперечні надрізи. Важливо не розрізати його повністю.
- Для приготування маринаду змішайте олію, гірчицю, мед, спеції, сіль та чорний мелений перець. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.
- Отриманим маринадом змастіть гарбуз.
- Викладіть його на деко та влийте туди ¼ води (від загального об'єму дека).
- Знову випікайте гарбуз в духовці при температурі 200 градусів, але тепер тільки 15 хвилин. Повторіть процес змащування гарбуза маринадом ще раз, влийте води. Посипте гарбуз подрібненим пеканом. Відправте його випікатися в духовку на 15 хвилин.
- Карамелізований гарбуз готовий. Смачного!