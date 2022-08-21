Бістро "Перший" – невеличка історія про Харків у Львові

Вулички Львова часто можуть нагадувати Краків чи Прагу. Та, завітавши у нове бістро “Перший”, ви за секунди опинитесь у Харкові.

Зустрінуть вас на вулиці Джерельній не тільки стара бруківка та двоповерхові австрійські дворики, які приховують чимало історій, але й сучасні дзеркальні двері, що проведуть у затишний дворик. Зручні крісла, де зразу хочеться примоститись і відпочити, столики, запах кави і… інколи пухнасті гості – місцевих котиків тут ніхто не проганяє, а відвідувачів із тваринами зустрічають з усмішкою. Тому ще на подвір'ї “Першого” відчувається, наче ти вдома, або ж у гостях у дуже близьких друзів.

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У "Першому" можна зустріти навіть чотирилапих гурманів / Фото Руднєв Михайло

Журналісти 24 каналу вже відвідали "Перший" та поспілкувались з харків'янами, які під час повномасштабної війни переїхали до Львова та всього за 2 місяці зуміли відкрити атмосферне бістро. Спойлер: так, це саме той заклад, в якому варто хоч раз побувати кожному! І на це є багато причин.

Все почалось… не з кави

Створити затишне бістро троє друзів – Владислав, Михайло і Євген – вирішили не зразу. Тому все почалось далеко не з кави.

Кожен з харків'ян приїхав на Західну Україну, залишивши свій бізнес. Зокрема, інтернет-магазин посуду Tarlini. От він і надихнув хлопців на відновлення шоуруму, що переріс в ідею створення затишного простору із кавою.

Так, в один момент я вирішив перевезти з Харкова свій шоурум Tarlini, тому кажу: "Давайте ще кав'ярню створимо тут". Женя одразу підхопив: "У мене є обладнання все, кухня, додамо ще смачну їжу". І Міша: "Я допоможу вам з контентом для соцмереж"... Це такий симбіоз, коли три людини, кожен зі своїм досвідом і світоглядом, і кожен вносить своє. Так і виходить заклад, який дійсно відрізняється від всього іншого, бо він просто нічого не копіює, він самобутній,

– розповідає Влад.



Харків'яни, які відкрили бістро "Перший" / Фото Руднєв Михайло

До речі, самі харків'яни не хочуть називати себе власниками закладу. Вони, мов справжні львівські ґазди, можуть зустріти гостей, винести запашну каву і страву, або ж підійти та поцікавитись, чи все вам смакує. А у соцмережах та під час спілкування з відвідувачами залюбки дослухаються до коментарів.

Зараз ми бачимо відгуки людей, і всі кажуть: "Класно, круто!" І ти вже чекаєш й поганих відгуків, а їх нема. Ну це ж "Перший", у нас ніякого досвіду. Напевно, просто класно зробили – у цьому весь секрет. Тому ми робимо так, щоб було добре, а не так, щоб гроші заробляти,

– поділилися харків'яни секретом успіху.

То чому ж "Перший"?

Наразі заклад, який розташований одразу поряд з торговим центром "Форум", активно зустрічає відвідувачів. Мабуть, не знайдеться й години, коли у романтичному дворику за затишним столиком не сиділи б люди із горнятком кави.

Ось така особлива атмосфера у "Першому" / Фото Руднєв Михайло

Впевнені, що кожен з них задувався: "А чому ж "Перший"?" Розкриваємо секрет: бістро – перший бізнес трьох друзів у Львові, це – перший проєкт харків'ян у ресторанній сфері, а ще – назва б точно розрадила їх у разі невдачі.

Бо "Перший" – перший наш заклад у Львові, перший у житті. А як буде все погано, то це ж "Перший" (сміються). Смачна їжа, смачна кава, приємна атмосфера,

– додають Влад, Євген і Михайло.

Власне, добра кава – один із секретів успіху закладу, про що розповіли креативні бізнесмени з Харкова. Відбірні зерна обсмажують в Івано-Франківську такі ж переселенці та поставляють її в "Перший". А далі – справа рук баристи, що вправно готує кожну філіжанку ароматного напою. Тільки в комплексі це і стало причиною, чому харків'яни наважились у місті Львові, де кожна вуличка пахне кавою, а заклади пропонують особливі інтерпретації в меню, відкрити кав'ярню.

"Ми знали, що тут кава, але в нас вона краща (усміхаються). От чесно кажемо. В нас своя обсмажка, теж з Харкова, але тепер в Івано-Франківську це роблять. Ми просто знали, що у нас справді хороша кава", – додають вони.



Смачна кава – те, що варто спробувати у "Першому" / Фото Руднєв Михайло

Харків'яни почастують кавою по-харківськи

Є в меню і особлива кава, яка має чималу популярність. Це кава по-харківськи.

Кава по-харківськи була моєю ідеєю. Я розумів, що має бути кава, яка буде відрізнятись від фрапе, капучино і т.д. І так воно і вийшло, бо вона в топі після кави фільтр. Але фільтр – це зрозуміла всім, а от каву по-харківськи варто спробувати,

– рекомендує Влад.

Що ж особливого в каві по-харківськи? Мабуть, усі знають з новин ринок "Барабашово" – той, який обстріляли росіяни. Це – великий, найбільший у Європі ринок, де можна купити все – від шкарпеток до трактора, про що залюбки жартують харків'яни. Та можна на "Барабашово" було і смачно поїсти в’єтнамського супу фобо і посмакувати розчинної кави зі згущеним молоком. Для багатьох харків'ян це стало своєрідним смаком дому. Тому у "Першому" можна скуштувати каву зі згущеним молоком, яка й отримала назву по-харківськи.

У Харкові – в'єтнамська кава зі згущеним молоком. А ми зробили інтерпретацію: в нас 100% арабіка зі згущеним молоком,

– з гумором підкреслює Євген.

Окремо варто звернути увагу на стильний посуд. Тож не тільки кава смакує по-харківськи, але й чай, мов з Цейлону, адже поданий у незвичному горнятку.

"Невеличка історія про Харків у Львові"

Та не тільки кава по-харківськи нагадає вам цей величний мегаполіс. Усі меблі та декор в "Першому" – різні, однак дуже гармонійно поєднані в одному стильному просторі. Це більш властиво не Львову, а радше – Харкову чи Києву.

А в туалеті всі стіни розписані словами та словосполученнями, які точно зрозумілі та близькі кожному харків'янину. Серед них:

Конторська – назва вулиці у центрі Харкова,

райони ХТЗ, Салтівка, Наукова,

"хлопці з центру", бо всі троє там мешкали,

"Половинка салямі" – буфет з піцою для студентів, куди б хотіли зараз піти, мабуть, всі харків'яни,

057 – код міста,

1654 – рік заснування Харкова,

баклашка, батон хліба та ін.

Коли харків'яни туди заходять, вони навіть плачуть. Бо це такі суто наші словечка,

– ділиться Євген.

Маленька частинка Харкова у Львові / Фото Руднєв Михайло

Навіть гості пишуть: "Знаєте, я зайшла у заклад, сіла, п'ю каву, а за сусіднім столиком розмовляють з "шо" і "ге", про "Барабашово". І я сиджу, п'ю цю каву, мені тоді нічого більшого не треба",

– додав Влад про реакцію людей на харківську атмосферу.

А ще, за словами власників "Першого", харківський стиль відчутно буде і в обслуговуванні. Бо це – швидко, без лишніх слів, це з повагою завжди. І смачно.

Коли ми починали, то сказали: "Все, тут буде сервіс, як у Харкові". Львівський сервіс відрізняється від нашого. Це проявляється в підході до обслуговування. Ви прийдете до нас, як у гості, – пояснив Михайло.



Атмосфера у "Першому" / Фото Руднєв Михайло

Не атмосферою єдиною

Харків'яни усе розробляли самотужки: від музики, до якої увійшли улюблені композиції усіх власників "Першого", до інтер'єру та, звісно, меню. А тому тут точно кожен знайде, що скуштувати під будь-який настрій та розслабиться під ритми композицій.

"Якщо це жінка з дитиною, я б порекомендував їм замовити курячу ніжку. Якщо це людина, яка їсть м’ясо, не бажає переїдати, але хоче спробувати щось цікаве – я б порекомендував тартар у бріоші. Якщо це гість, що стежить за вагою, хоче щось смачне, але не калорійне, раджу форель із броколі та кольоровою капустою", – порадив Михайло.

Що скуштувати у "Першому" / Фото Руднєв Михайло

"Але є одна страва, яку я порекомендував би кожному. Якщо це людина, в якої нема проблем зі здоров’ям, їй можна солодке, скуштуйте крем-брюле. Бо я ще не бачив людини, яка його спробувала і їй щось не сподобалось. Всі кажуть, що це топ", – додав він.

Готує для гостей шеф-кухар, який до війни працював су-шефом в елітному харківському закладі. Загалом у "Першому" працює чимало переселенців, що є ще однією з причин, чому варто завітати до сюди.

Тож якщо так сталось, що ви досі не бували у Харкові, "Перший" точно подарує вам таке відчуття. Смачна їжа, запашна кава, неймовірна атмосфера та затишок, а ще харківський вайб і сервіс – все це можна побачити і відчути тут. Та на цьому Влад, Євген та Михайло вирішили не зупинятись: невдовзі львів'яни та гості міста зможуть посмакувати ще й вина від харків'ян. Та це вже буде "інший" заклад.