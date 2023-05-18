Одна краще іншої: українські кухарі похизувалися своїми вишиванками

У День вишиванки, 18 травня, українські шеф-кухарі та експерти кулінарного шоу "Мастер шеф" поділилися з читачами своїми світлинами у вишиванках.

Українські шеф-кухарі, хоч і не всі вони народилися в Україні, як Ектор Хіменес-Браво, цінують та плекають традиції. Українська вишиванка це не тільки вбрання, це генетичний код, який знаходиться в кожному з нас. 24 канал дібрав яскраві фото кухарів у вишиванках, аби й ви могли помилуватися їхньою красою.

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Український шеф-кухар колумбійського походження, незмінний суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами світлиною на якій вбрав темно-зелену вишиванку, а на руках у нього його вірний друг Лупіта.



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму кухаря

Колега по шоу Ектора, Володимир Ярославський теж вбрав свою вишиванку до великого українського свята. Образ Володимира доповнив гуцульський стрій, який надзвичайно йому до лиця.

Новатор та борець за популяризацію української кухні у світі Євген Клопотенко закликав своїх читачів вбирати вишиванки та робити фото у них. А ще краще, носити їх не тільки на свято, а щодня.



Євген Клопотенко / Фото з інстаграму кухаря

Екссуддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", переможниця та відома українська кондитерка Єлизавета Глінська вбрала білосніжну вишиванку з акуратною вишивкою.

Ліза Глінська / Фото з інстаграму кухаря

Дівчина зауважила, що попри важку і безсонну ніч (після обстрілів російських військових території України) ми залишаємося вільними та сильними!