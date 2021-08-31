День їжі на відкритому повітрі: креативні ідеї для пікніка

Кожного року 31 серпня святкують День їжі на відкритому повітрі. Знаменно, що це відбувається в останній день літа, адже пікнік з друзями – це чудовий спосіб зустріти осінь.

Літо – це пора шашликів, пікніків та зустрічей на природі. З приходом осені та дощової погоди вибратися на вулицю стає дедалі важче. Кожного року в останній день літа, 31 серпня, у багатьох країнах відзначають День їжі на свіжому повітрі. Це неофіційне свято – чудова нагода насолодитися трапезою на свіжому повітрі.

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Пікнік можна влаштувати де завгодно: біля озера чи на лавці у найближчому парку, поруч із власним будинком чи вибратися у ліс. Головна запорука успішного дозвілля на відкритому повітрі – смачна їжа. Найкращі ідеї для пікніків не лише смачні, вони також прості. Це страви, які ви можете приготувати заздалегідь та взяти із собою на природу.

Бутерброди

Бутерброди – найкраща їжа для пікніка. Вони компактні, тому не займають занадто багато місця у переносному холодильнику або сумці, і їх можна їсти руками. Загорніть їх у фольгу, щоб вони утримували форму та залишалися свіжими. Начинка для бутербродів може бути різноманітна: від ніжної курятини до тунця чи сирів.

Ніжно та апетитно / Фото unsplash

Кіш

Ще однією чудовою стравою, яку можна приготувати напередодні, є відкритий французький пиріг – кіш. Його основа – пісочне тісто, а класична начинка – яйця, вершки та сир. Варіацією кіша також може стати начинка з овочів, курятини чи фруктів.

Незвичний перекус / Фото unsplash

Легкі салати

Салати є прекрасною ідеєю для пікніка. Вони швидкі у приготуванні та чудові для споживання на відкритому повітрі. У салатах ховається велика кількість вітамінів, якими потрібно поживитися до приходу осені. Для того, щоб урізноманітнити свій салат, додайте у нього насіння соняшника чи особливу заправку.

Хрустка ідея для пікніка / Фото unsplash

Домашній лимонад

Щоб зробити цей день особливим, замість звичного напою з магазину приготуйте домашній лимонад. Класичний лимонад роблять з лимонів, але є рецепти лимонаду з фруктів, ягід, трав і навіть овочів. Для класичного лимонаду з’єднайте воду, лимони та цукор.

Домашній напій / Фото unsplash